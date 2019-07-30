«Около 76 рублей за 16-часовой день». Сколько платят за работу в избирательных комиссиях

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 30 июля встретился с главой ЦИК Лидией Ермошиной, чтобы обсудить предстоящие выборы. Говорили в том числе и о вознаграждении для тех, кто работает в избирательных комиссиях. «Там будут задействованы лучшие специалисты: учителя, врачи — это наша интеллигенция. Они будут отвлечены на работу, зарплату им, конечно, в эти месяцы платить надо. И не жалко этим людям», — сказал Александр Лукашенко. FINANCE.TUT.BY выяснил, сколько платят за работу в избирательных комиссиях и положены ли за это другие бонусы.



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— Закон, конечно, предусматривает освобождение от основной работы одного члена комиссии на период работы в избирательной комиссии, и по решению комиссии за человеком на этот период может сохраняться средняя зарплата, — объясняет Лидия Ермошина. — Но это бывает крайне редко. Более того, мы не рекомендуем так делать, потому что зачастую средняя зарплата больше, чем бюджет на зарплату освобожденного члена комиссии. И если таким людям заплатят, то остальные члены комиссии лишатся каких-то бонусов.

Ставка за работу в участковой комиссии положена ее председателю. Несмотря на то, что участковую комиссию создают за 45 дней до проведения выборов, оплатят из них только 30. Сейчас вознаграждение составляет 887 рублей на руки после уплаты налога, но чаще всего председатель делит его с секретарем, так что каждый получит примерно по 443. Работать за эти деньги предстоит по вечерам, в дневные нерабочие часы, в выходные дни.

— Размер оплаты привязан к средней зарплате по стране. Правда, не в текущем году, когда проходят выборы, а, к сожалению, в предыдущем, — комментирует Лидия Ермошина. — В первом квартале прошлого года, когда составлялся бюджет, средняя зарплата была порядка 880 рублей. Поэтому выплаты привязаны к ней. А в следующем году бюджет будет представлен с учетом средней зарплаты в этом году.

Остальные члены комиссии получат деньги за работу в день выборов. Другие бонусы, например, обеды, им не положены.

— На руки они получат порядка 76 рублей за 16-часовой день, это двойная ставка. С этой суммы уже будет уплачен подоходный налог. Кроме того, некоторые члены комиссии подежурят в период досрочного голосования. Там им заплатят за отдельные часы, в зависимости от того, сколько они отдежурили, — рассказывает Лидия Ермошина. — Если будет экономия денежных средств, а она всегда бывает, то с согласия президента эти деньги будут пущены на премирование. Он уже подтвердил, что в этот раз порядок не изменится.

При этом, подчеркивает глава ЦИК, размер оплаты не зависит от типа избирательной комиссии или того, кто в нее входит.

— Мы считаем, что работать одинаково сложно. У нас нет иерархии, когда министр получает больше, чем библиотекарь, — говорит Лидия Ермошина.

«Какие-то деньги платили, но мы использовали их на решение оргвопросов»

— В рабочее время мы никогда в комиссиях не участвовали. Дежурили с семи до девяти вечера и на выходных, — рассказывает сотрудница музея Ирина (имя изменено — Прим. ред.), которая не раз входила в состав избирательных комиссий. — У нас был график, он очень серьезно соблюдался. Если бы мы все начали с работы ходить дежурить, то начались бы другие проблемы. Это же надо как-то каждый раз у руководителя отпрашиваться, минусовать эти пропущенные часы. Иногда во время обеда могли пригласить обсудить какие-то оргвопросы. Однажды было такое, что я в августе была в отпуске, и тогда приходилось отвлекаться во время него.

Работа в избирательной комиссии оплачивалась каждый раз, но, по словам Ирины, вспомнить точные суммы сейчас она не может.

— Какие-то деньги платили, но у нас были оргвопросы, и мы использовали эти деньги на их решение, — поясняет женщина. — В день выборов мы пошли сделали себе сладкий стол, все-таки весь день работаешь. На то, чтобы чаю попить, скидывались.

Других особых «плюшек» в избирательных комиссях не было, даже канцелярские товары чаще всего приходилось приносить свои.

— Там листы белые лежали, можно было попользоваться. Но я ходила со своим блокнотом, у меня этот блокнот был из выборов в выборы. Вода стояла, как везде, — вспоминает Ирина. — Но, если честно, я там была не ради денег. Даже об этом и не думала: предложили поучаствовать — я и согласилась, я не против выборов. Сейчас очередные выборы, наверное, опять надо будет работать. Я готова делать это даже бесплатно. Но хорошо, что оплачивают, все-таки это непросто — с людьми работать.