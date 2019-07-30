Проведены мониторинги некоторых субъектов хозяйствования

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ганцевичским РОЧС проведены мониторинги субъектов хозяйствования.

Мониторинги проведены на следующих объектах:

— торговый объект УП «Торговый дом «Лагуна»» (руководитель – Стрельчик В.В.);

— торговый объект ТУП «Пинскдрев-Пинск» г. Ганцевичи (руководитель – Судник А.А.);

— торговые объекты ЧТУП «СанФаянсПлюс» (руководитель – Григарович А.К.);

— торговые объекты ИП «Семечко А.И.» (руководитель – Семечко А.И.);

— торговый объект ИП Шарук Жанна Романовна (руководитель – Шарук Ж.Р.);

— лицензиат ОДО «БрестТехСервис» на объекте КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» общежитие по адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 50а.

В ходе мониторинга торговых объектов УП «Торговый дом «Лагуна»» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— имеющиеся планы эвакуации не соответствуют предъявляемым требованиям действующих ТНПА.

В ходе мониторинга торговых объектов ТУП «Пинскдрев-Пинск» г. Ганцевичи выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— отдельные помещения на торговом объекте ТУП «Пинскдрев-Пинск» в г. Ганцевичи эксплуатируется не в соответствии с проектной документацией.

В ходе мониторинга торговых объекты ЧТУП «СанФаянсПлюс» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— не организована подготовка лица, ответственного за пожарную безопасность по программам ПТМ;

— инструкция по пожарной безопасности не соответствует предъявляемым требованиям действующих ТНПА;

— замок на наружной эвакуационной двери не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;

— допускается размещение на путях эвакуации имущества, препятствующего безопасной эвакуации людей;

— допускается размещение неисправных средств пожаротушения (огнетушителей).

В ходе мониторинга торговых объектов ИП «Семечко А.И.» (магазин «Скарб» и магазин «Сонечник») выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— отсутствует план эвакуации;

— замки наружных эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания без использования ключей;

— не доукомплектованы требуемым количеством первичных средств пожаротушения;

— допускается размещение неисправных средств пожаротушения (огнетушителей).

В ходе мониторинга торгового объекта ИП Шарук Жанна Романовна магазин «Эстель» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— отсутствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности с учетом вступления в законную силу Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства»;

— не проведены противопожарные инструктажи с работниками;

— не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума;

— отсутствует план эвакуации;

— первичное средство пожаротушения (огнетушитель) находится в неисправном состоянии (не проведена плановая перезарядка);

— не укомплектовано первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующим ТНПА.

В ходе мониторинга лицензиата ОДО «БрестТехСервис» на объекте КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» общежитие по адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 50а нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

Руководителям субъектов хозяйствования, на которых выявлены нарушения по результатам проведённых мониторингов, направлены рекомендации по их устранению.

В целях контроля устранения выявленных ранее нарушений проведены повторные мониторинги на следующих объектах по результатам которых предложенные противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме:

— СУП «Пинсксовхозстрой ПМК №14» (руководитель — Карпач В.Е.);

— торговых объектов Филиала «Евроторг» в г.Бресте (руководитель — Зубков А.В.);

— лицензиата ОАО «Полесьетехинформатика» на торговом объекте ООО «Санта Ритейл» (руководитель – Тимошук А.С.);

— ЧТУП «ЗападХимТорг» (руководитель – Лутаева И.В.);

— Приход храма святого равноапостольского князя Владимира Пинской епархии Белорусской Православной Церкви (руководитель — Лемеза А.П.);

— Приход храма Преображения Гоподня Пинской епархии Белорусской Православной Церкви (руководитель – Сычевич П.П.);

— Приход храма святого великомученика Георгия Победоносца Пинской епархии Белорусской Православной Церкви (руководитель – Сычевич П.П.).

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