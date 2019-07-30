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Проведены мониторинги некоторых субъектов хозяйствования

31.07.2019 16:08 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ганцевичским РОЧС проведены мониторинги субъектов хозяйствования.

Мониторинги проведены на следующих объектах:
— торговый объект УП «Торговый дом «Лагуна»» (руководитель – Стрельчик В.В.);
— торговый объект ТУП «Пинскдрев-Пинск» г. Ганцевичи (руководитель – Судник А.А.);
— торговые объекты ЧТУП «СанФаянсПлюс» (руководитель – Григарович А.К.);
— торговые объекты ИП «Семечко А.И.» (руководитель – Семечко А.И.);
— торговый объект ИП Шарук Жанна Романовна (руководитель – Шарук Ж.Р.);
— лицензиат ОДО «БрестТехСервис» на объекте КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» общежитие по адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 50а.
В ходе мониторинга торговых объектов УП «Торговый дом «Лагуна»» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
— имеющиеся планы эвакуации не соответствуют предъявляемым требованиям действующих ТНПА.
В ходе мониторинга торговых объектов ТУП «Пинскдрев-Пинск» г. Ганцевичи выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
— отдельные помещения на торговом объекте ТУП «Пинскдрев-Пинск» в г. Ганцевичи эксплуатируется не в соответствии с проектной документацией.
В ходе мониторинга торговых объекты ЧТУП «СанФаянсПлюс» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
— не организована подготовка лица, ответственного за пожарную безопасность по программам ПТМ;
— инструкция по пожарной безопасности не соответствует предъявляемым требованиям действующих ТНПА;
— замок на наружной эвакуационной двери не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;
— допускается размещение на путях эвакуации имущества, препятствующего безопасной эвакуации людей;
— допускается размещение неисправных средств пожаротушения (огнетушителей).
В ходе мониторинга торговых объектов ИП «Семечко А.И.» (магазин «Скарб» и магазин «Сонечник») выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
— отсутствует план эвакуации;
— замки наружных эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания без использования ключей;
— не доукомплектованы требуемым количеством первичных средств пожаротушения;
— допускается размещение неисправных средств пожаротушения (огнетушителей).
В ходе мониторинга торгового объекта ИП Шарук Жанна Романовна магазин «Эстель» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
— отсутствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности с учетом вступления в законную силу Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства»;
— не проведены противопожарные инструктажи с работниками;
— не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума;
— отсутствует план эвакуации;
— первичное средство пожаротушения (огнетушитель) находится в неисправном состоянии (не проведена плановая перезарядка);
— не укомплектовано первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующим ТНПА.
В ходе мониторинга лицензиата ОДО «БрестТехСервис» на объекте КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» общежитие по адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 50а нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.
Руководителям субъектов хозяйствования, на которых выявлены нарушения по результатам проведённых мониторингов, направлены рекомендации по их устранению.
В целях контроля устранения выявленных ранее нарушений проведены повторные мониторинги на следующих объектах по результатам которых предложенные противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме:
— СУП «Пинсксовхозстрой ПМК №14» (руководитель — Карпач В.Е.);
— торговых объектов Филиала «Евроторг» в г.Бресте (руководитель — Зубков А.В.);
— лицензиата ОАО «Полесьетехинформатика» на торговом объекте ООО «Санта Ритейл» (руководитель – Тимошук А.С.);
— ЧТУП «ЗападХимТорг» (руководитель – Лутаева И.В.);
— Приход храма святого равноапостольского князя Владимира Пинской епархии Белорусской Православной Церкви (руководитель — Лемеза А.П.);
— Приход храма Преображения Гоподня Пинской епархии Белорусской Православной Церкви (руководитель – Сычевич П.П.);
— Приход храма святого великомученика Георгия Победоносца Пинской епархии Белорусской Православной Церкви (руководитель – Сычевич П.П.).

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Теги: Брест
 
 
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Ганцевичским РОЧС проведены мониторинги субъектов хозяйствования. Мониторинги проведены на следующих объектах: — торговый объект УП «Торговый дом «Лагуна»»...
 
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