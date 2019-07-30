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В Гродненской области началась осенняя призывная компания

31.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Гродненской области началась осенняя призывная компания

С 1 августа будет организовано и проведено медицинское освидетельствование призывников.

В целях углубленного изучения индивидуально-личностных особенностей, морально-психологических качеств и профессионального психологического отбора граждан в войска и воинские формирования с каждым призывником проведут собеседование.

После подписания 24 июля Главой государства Закона «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» отдел призыва на военную службу приступил к подготовке реализации новых требований.

Принципиально важно, что в нормативных правовых актах сохранены все отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставляемые ранее.

К слову, изменения коснулись предоставления отсрочек для продолжения образования: введен принцип одноразовости предоставления отсрочки. Вместе с тем, все отсрочки для продолжения образования, предоставленные до вступления в силу закона, будут сохраняться до утраты оснований, по которым они предоставлены.

Все вопросы по призыву граждан на срочную военную службу и службу в резерве можно задать по телефонам 62 25 32, 62 26 41.

https://grodnonews.by/

 
 
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С 1 августа будет организовано и проведено медицинское освидетельствование призывников. В целях углубленного изучения индивидуально-личностных особенностей,...
 
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