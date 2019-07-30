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Август с VOKA: новые фильмы в «Песочнице»

31.07.2019 16:08 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В августе уличные кинопоказы, которые видеосервис VOKA организует на территории фудкорта «Песочница», пройдут в партнерстве с онлайн-кинотеатром ivi.

На большом экране и под открытым небом можно будет посмотреть четыре фильма: 4 августа – американскую комедию «Красотка на всю голову» с Эми Шумер и Мишель Уильямс, 11 августа – бельгийский мультфильм «Королевский корги» о путешествии королевского питомца Рекса обратно в Букингемский дворец, 18 августа – французскую комедию «Непотопляемые» о компании мужчин, решивших освоить синхронное плавание, 25 августа – датский триллер «Виновный» о диспетчере службы спасения, который однажды принимает необычный звонок с просьбой о помощи и становится свидетелем семейной драмы.

В летний кинотеатр в «Песочнице» (ул. Куйбышева, 45) вход свободный. Начало показов – в 15:00. За час до сеансов всех гостей ожидают приятные сюрпризы и подарки от видеосервиса VOKA. По сложившейся традиции, смотреть фильмы от VOKA в «Песочнице» можно в компании специальных гостей – белорусских селебрити и блогеров.

Онлайн-кинотеатр ivi – крупнейший русскоязычный сервис легального видеоконтента, являющийся партнером крупнейших киностудий 20th Century Fox, Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal Studios, Walt Disney Pictures, Warner Bros. Пользователям видеосервиса VOKA доступна подписка на пакет ivi, по которой можно смотреть более 8 тысяч художественных и анимационных фильмов и сериалов в FullHD-качестве и без рекламы – от советской классики («12 стульев», «Полосатый рейс», «Иди и смотри») до популярных зарубежных кинохитов («Клуб миллиардеров», «Одержимость», «1+1»).

 
 
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В августе уличные кинопоказы, которые видеосервис VOKA организует на территории фудкорта «Песочница», пройдут в партнерстве с онлайн-кинотеатром ivi.
 
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