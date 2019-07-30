Фильм о Льве Яшине выйдет в прокат осенью

Источник материала: Аргументы и факты

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» должен выйти в прокат этой осенью, сообщил продюсер картины Олег Капанец.

«Рабочий монтаж закончен, сейчас добивают графику, к концу августа фильм будет готов. Планируем выпустить в прокат фильм к юбилею Яшина в октябре, так что в конце октября – начале ноября он появится на экранах», – рассказал Капанец на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, актеру-дебютанту Александру Фокину, сыгравшему Яшина, удалось передать не только его футбольное мастерство, но и характер.

Общий бюджет фильма составил 360 миллионов рублей, около 60 миллионов из которых предоставило Министерство культуры. «Бюджет достойный, чтобы сделать хорошее кино про Яшина. Конечно, меньше, чем хотелось, но нам хватило», – отметил Копанец.

Также он рассказал, что для съемок была сшита аутентичная игровая амуниция 1950-х – 1960-х годов. «Шили бутсы той эпохи. Актеры жаловались, потому что играть в них труднее, чем в современных. Зато у них на лицах были настоящие эмоции», – сообщил продюсер.

«Футбол снимали вживую, болельщиков – на Мосфильме, где строили декорации, трибуны», – также отметил он.

Лев Яшин – олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР и лучший вратарь XX века по версии FIFA. Также он был единственным вратарем в истории, который получил «Золотой мяч».