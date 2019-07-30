﻿ Фильм о Льве Яшине выйдет в прокат осенью. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фильм о Льве Яшине выйдет в прокат осенью

31.07.2019 16:17 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Фильм о Льве Яшине выйдет в прокат осенью
РИА Новости

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» должен выйти в прокат этой осенью, сообщил продюсер картины Олег Капанец.

Фильм о Льве Яшине выйдет в прокат осенью Когда выйдет в прокат фильм про вратаря Льва Яшина?

«Рабочий монтаж закончен, сейчас добивают графику, к концу августа фильм будет готов. Планируем выпустить в прокат фильм к юбилею Яшина в октябре, так что в конце октября – начале ноября он появится на экранах», – рассказал Капанец на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, актеру-дебютанту Александру Фокину, сыгравшему Яшина, удалось передать не только его футбольное мастерство, но и характер.

Общий бюджет фильма составил 360 миллионов рублей, около 60 миллионов из которых предоставило Министерство культуры. «Бюджет достойный, чтобы сделать хорошее кино про Яшина. Конечно, меньше, чем хотелось, но нам хватило», – отметил Копанец.  

Также он рассказал, что для съемок была сшита аутентичная игровая амуниция 1950-х – 1960-х годов. «Шили бутсы той эпохи. Актеры жаловались, потому что играть в них труднее, чем в современных. Зато у них на лицах были настоящие эмоции», – сообщил продюсер.

«Футбол снимали вживую, болельщиков – на Мосфильме, где строили декорации, трибуны», – также отметил он.

Лев Яшин – олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР и лучший вратарь XX века по версии FIFA. Также он был единственным вратарем в истории, который получил «Золотой мяч».

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для съемок картины о знаменитом вратаре была сшита аутентичная игровая амуниция 50-х – 60-х годов
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда и как оплачивать жилищно-коммунальные услуги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика