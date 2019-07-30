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Женщину убило молнией в Лельчицком районе
31.07.2019 15:19 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Трагедия произошла, когда две местные жительницы во время грозы ехали на велосипедах по дороге Милошевичи - Глушковичи. Примерно в 14.20 в небе сверкнула молния и пенсионерка, ехавшая впереди, упала. Вторая женщина остановилась, чтобы помочь ей, но упавшая уже не подавала признаков жизни. Края ее одежды были опалены в нескольких местах.
При проведении судебно-медицинской экспертизы на теле погибшей эксперт обнаружил характерные для поражения электрическим током метки, а также ссадину на лице от падения. Дополнительные исследования позволят установить точную причину смерти.
Как сообщили в Госкомитете, удары молний исключительно опасны. Удар смертелен для всего живого, но в людей и животных молния ударяет сравнительно редко и только в тех случаях, когда сам человек из-за незнания создает для этого благоприятные условия.
Чтобы уберечься, надо соблюдать все необходимые меры предосторожности. Важно понимать, что молния всегда движется к земле самым коротким путем и чаще всего ударяет в высокие предметы, а из двух предметов одинаковой высоты - в тот, который является лучшим проводником. На улице стоит держаться подальше от высоких отдельно стоящих деревьев, столбов, линий электропередачи, а также от костра, так как столб горячего воздуха - хороший проводник электричества. Кроме того, в непогоду нельзя находиться в воде, а рыбалку во время грозы нужно прекратить.
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Трагедия произошла, когда две местные жительницы во время грозы ехали на велосипедах по дороге Милошевичи - Глушковичи.
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