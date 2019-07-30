Женщину убило молнией в Лельчицком районе



Вблизи деревни Глушковичи Лельчицкого района предположительно разрядом молнии смертельно травмирована женщина. Такая информация размещена на сайте Госкомитета судебных экспертиз.

Трагедия произошла, когда две местные жительницы во время грозы ехали на велосипедах по дороге Милошевичи - Глушковичи. Примерно в 14.20 в небе сверкнула молния и пенсионерка, ехавшая впереди, упала. Вторая женщина остановилась, чтобы помочь ей, но упавшая уже не подавала признаков жизни. Края ее одежды были опалены в нескольких местах.

При проведении судебно-медицинской экспертизы на теле погибшей эксперт обнаружил характерные для поражения электрическим током метки, а также ссадину на лице от падения. Дополнительные исследования позволят установить точную причину смерти.

Как сообщили в Госкомитете, удары молний исключительно опасны. Удар смертелен для всего живого, но в людей и животных молния ударяет сравнительно редко и только в тех случаях, когда сам человек из-за незнания создает для этого благоприятные условия.

Чтобы уберечься, надо соблюдать все необходимые меры предосторожности. Важно понимать, что молния всегда движется к земле самым коротким путем и чаще всего ударяет в высокие предметы, а из двух предметов одинаковой высоты - в тот, который является лучшим проводником. На улице стоит держаться подальше от высоких отдельно стоящих деревьев, столбов, линий электропередачи, а также от костра, так как столб горячего воздуха - хороший проводник электричества. Кроме того, в непогоду нельзя находиться в воде, а рыбалку во время грозы нужно прекратить.

Источник: БЕЛТА.

