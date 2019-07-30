На автовокзале состоялась церемония передачи слуцкому автопарку дизель-электробуса

Источник материала: Слуцк Город





31 июля на автовокзале прошла официальная церемония передачи гибридного городского автобуса «Белкоммунмаш» в опытную эксплуатацию филиалу «Автобусный парк №2».

— Большое спасибо за такой серьёзный подарок, — сказал директор АП №2 Николай Валетко. — Я думаю, что это не единственный гибридный автобус, который будет работать на слуцкой земле.

Среди почётных гостей на мероприятии присутствовал уроженец Слуцка Олег Руммо - член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности, директор «Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии».

После церемонии всем желающим было предложено проехать в новом автобусе. «Vitovt Hybrid» с чиновниками и пассажирами, заходившими на остановках, совершил первый почётный круг по городскому маршруту №6.

Автобус оборудован пневмоподвеской, оснащён розетками с USB-разъёмами, кондиционером, внутри работают камеры видеонаблюдения. Экономичность новой техники по сравнению с аналогичными дизельными автобусами «Белкоммунмаша» достигает 35%.











































