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На автовокзале состоялась церемония передачи слуцкому автопарку дизель-электробуса

31.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На автовокзале состоялась церемония передачи слуцкому автопарку дизель-электробуса

31 июля на автовокзале прошла официальная церемония передачи гибридного городского автобуса «Белкоммунмаш» в опытную эксплуатацию филиалу «Автобусный парк №2».

— Большое спасибо за такой серьёзный подарок, — сказал директор АП №2 Николай Валетко. — Я думаю, что это не единственный гибридный автобус, который будет работать на слуцкой земле.

Среди почётных гостей на мероприятии присутствовал уроженец Слуцка Олег Руммо - член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности, директор «Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии».

После церемонии всем желающим было предложено проехать в новом автобусе. «Vitovt Hybrid» с чиновниками и пассажирами, заходившими на остановках, совершил первый почётный круг по городскому маршруту №6.

Автобус оборудован пневмоподвеской, оснащён розетками с USB-разъёмами, кондиционером, внутри работают камеры видеонаблюдения. Экономичность новой техники по сравнению с аналогичными дизельными автобусами «Белкоммунмаша» достигает 35%.

На автовокзале состоялась церемония передачи слуцкому автопарку дизель-электробуса

На автовокзале состоялась церемония передачи слуцкому автопарку дизель-электробуса

На автовокзале состоялась церемония передачи слуцкому автопарку дизель-электробуса

На автовокзале состоялась церемония передачи слуцкому автопарку дизель-электробуса

На автовокзале состоялась церемония передачи слуцкому автопарку дизель-электробуса

На автовокзале состоялась церемония передачи слуцкому автопарку дизель-электробуса

На автовокзале состоялась церемония передачи слуцкому автопарку дизель-электробуса

На автовокзале состоялась церемония передачи слуцкому автопарку дизель-электробуса

На автовокзале состоялась церемония передачи слуцкому автопарку дизель-электробуса

На автовокзале состоялась церемония передачи слуцкому автопарку дизель-электробуса

На автовокзале состоялась церемония передачи слуцкому автопарку дизель-электробуса

Как и писал SlutskGorod ранее, после трёх месяцев испытаний дизель-электробус должен остаться в собственности слуцкого автопарка.

 
 
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31 июля на автовокзале прошла официальная церемония передачи гибридного городского автобуса «Белкоммунмаш» в опытную эксплуатацию филиалу «Автобусный парк №2».
 
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