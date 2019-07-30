Местная жительница: возле «чеховского» храма посадили парк, но всё заросло бурьяном

Источник материала: Слуцк Город





В SlutskGorod написали местные жители с просьбой обратить внимание на состояние территории будущего парка вблизи ул. Магистральная и храма Паисия Святогорца.

Во время республиканского субботника на этой площади высадили будущий парк.

— Весной здесь собрались чиновники, посадили деревья, позвали прессу, всё красиво отсняли, отрапортовали - сад посажен! C тех пор территорию никто не убирал и не обкашивал, растёт бурьян высотой с саженцы, — пишет женщина, которая пожелала не называть своего имени. — Заросли просматриваются и портят вид со стороны микрорайона «Чехова» и от улицы Магистральная, рядом часто гуляют дети. Пожалуйста, обратите внимание на эту проблему.





















Напомним, в последние годы территория города закрепляется за разными организациями и предприятиями, которые обязаны обкашивать и убирать свои участки.

SlutskGorod обзвонил несколько предприятий, но установить, кто должен следить за данным участком, нам не удалось. В перечне закреплённых участков, опубликованном на сайте газеты «Слуцкий край», территория между улицей Кольцевая, кафе «Сорренто» и храмом Паисия Святогорца ни за кем не числится.



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