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Местная жительница: возле «чеховского» храма посадили парк, но всё заросло бурьяном
31.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В SlutskGorod написали местные жители с просьбой обратить внимание на состояние территории будущего парка вблизи ул. Магистральная и храма Паисия Святогорца.
Во время республиканского субботника на этой площади
— Весной здесь собрались чиновники, посадили деревья, позвали прессу, всё красиво отсняли, отрапортовали - сад посажен! C тех пор территорию никто не убирал и не обкашивал, растёт бурьян высотой с саженцы, — пишет женщина, которая пожелала не называть своего имени. — Заросли просматриваются и портят вид со стороны микрорайона «Чехова» и от улицы Магистральная, рядом часто гуляют дети. Пожалуйста, обратите внимание на эту проблему.
Напомним, в последние годы территория города закрепляется за разными организациями и предприятиями, которые обязаны обкашивать и убирать свои участки.
SlutskGorod обзвонил несколько предприятий, но установить, кто должен следить за данным участком, нам не удалось. В перечне закреплённых участков, опубликованном
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В SlutskGorod написали местные жители с просьбой обратить внимание на состояние территории будущего парка вблизи ул. Магистральная и храма Паисия Святогорца.
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