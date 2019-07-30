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У французского «летающего солдата» появился конкурент. И он выглядит круче
Источник материала: Tut.by
После того, как французский «летающий солдат» Фрэнки Запата красиво полетал над Парижем и
Ранее Браунинг уже восхищал людей своими полетами на ежегодном шоу Fleet Air Arm. Однако ему хотелось выяснить, как получится летать над водной поверхностью. В результате он отправился в Солент и использовал для своего эксперимента патрульный корабль и пару катеров.
Если французский «летающий солдат» не смог на своем флайборде спланировать на стоящее судно, промахнувшись мимо него, то у Браунинга получается значительно удачнее. На кадрах ролика видно, что он свободно приземляется на палубы движущегося катера и небольшой лодки. Скорость их составляла до 20 узлов (36 километров в час).
Эксперименты показали, что костюм Браунинга отлично работает над водной поверхностью. Правда, пока неизвестно, на сколько хватает топлива в нем — и хватит ли его для того, чтобы пересечь Ла-Манш, если владелец решит повторить полет Фрэнки Запаты.
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Если француз не смог приземлиться на неподвижное судно, то англичанин с легкостью проделывает это с мчащимся катером.
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