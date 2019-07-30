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У французского «летающего солдата» появился конкурент. И он выглядит круче

31.07.2019 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После того, как французский «летающий солдат» Фрэнки Запата красиво полетал над Парижем и едва не пересек Ла-Манш, интерес к полетам на флайбордах и реактивных ранцах вырос. В этот раз свое мастерство решил продемонстрировать английский изобретатель Ричард Браунинг. Он показал, на что способен его реактивный ранец, быстро перемещаясь между движущимися на большой скорости кораблями. Об этом пишет navaltoday.com.

Ранее Браунинг уже восхищал людей своими полетами на ежегодном шоу Fleet Air Arm. Однако ему хотелось выяснить, как получится летать над водной поверхностью. В результате он отправился в Солент и использовал для своего эксперимента патрульный корабль и пару катеров.

Если французский «летающий солдат» не смог на своем флайборде спланировать на стоящее судно, промахнувшись мимо него, то у Браунинга получается значительно удачнее. На кадрах ролика видно, что он свободно приземляется на палубы движущегося катера и небольшой лодки. Скорость их составляла до 20 узлов (36 километров в час).

Эксперименты показали, что костюм Браунинга отлично работает над водной поверхностью. Правда, пока неизвестно, на сколько хватает топлива в нем — и хватит ли его для того, чтобы пересечь Ла-Манш, если владелец решит повторить полет Фрэнки Запаты.

 
 
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Если француз не смог приземлиться на неподвижное судно, то англичанин с легкостью проделывает это с мчащимся катером.
 
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