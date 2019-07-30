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FIFA назвала лучших футбольных тренеров года. Трое - из АПЛ

31.07.2019 16:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

FIFA озвучила 10 номинантов на премию «Лучший тренер года». Туда вошли три представителя английской Премьер-лиги, сообщается на сайте организации. Победителя должны определить фанаты игры.


Юрген Клопп. Фото: Reuters

В списке значатся такие личности, как Юрген Клопп («Ливерпуль»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Маурисио Почеттино («Тоттенхем»), а также босс французской сборной Дидье Дешам, бразильцев Тите, Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Джамель Бельмади (Алжир), Марсело Гальярдо (аргентинский «Ривер Плейт»), Рикардо Гарека (сборная Перу) и Эрик тен Хаг («Аякс»).

У каждого тренера есть свои достижения, из-за которых они попали в шорт-лист, но букмекеры отдают предпочтение Клоппу, выигравшему Лигу чемпионов у Почеттино с компанией и почти выигравшему чемпионат Англии, где его всего на 1 очко в последнем туре обошел Пеп Гвардиола с «Мансити».

Джамель Бельмади взял с Алжиром Кубок африканских наций впервые с 1990 года, Фернандо Сантос привел Португалию к победе в Лиге наций УЕФА, Тите выиграл домашний для Бразилии Кубок Америки даже без Неймара, а Дидье Дешам — прошлогодний Чемпионат мира в России.

За звание «Тренера года — 2019» сражаются те, кто достиг успехов со своими командами в период с 16 июля 2018 по 19 июля 2019. Победитель будет объявлен на церемонии, которая пройдет 23 сентября в Милане.

 
 
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