Это нужно видеть: Instagram минского спасателя, который делится «изнанкой» своей работы

Источник материала: KYKY

Продолжаем рубрику «Это нужно видеть»: сегодня делимся Instagram'ом минского спасателя МЧС, который в своем профиле рассказывает о том, что «скрывают» в сводках.

На аккаунт минчанина обратило внимание издание «Наша Нива». Беларуса зовут Антон Булах. Ему 27 лет, он пятый год работает в МЧС. Часть контента парень посвящает рассуждениям над абстрактным: пишет о том, что такое целеустремленность, чем хороши маленькие победы и почему не стоит бояться сумасшедших. Время от времени цитирует писателей, постит фото своего кота и публикует репортажи из поездок.

Недавно к Антону пришла идея описывать «изнанку» работы в МЧС – нюансы, которые упускают в отчетах. «В сводках главное что? Показать конечный результат: пожар ликвидирован, пострадавших нет. Я же стараюсь писать так, чтобы люди минимально представляли, что происходит на каждом этапе работы пожарных-спасателей», – пояснил минчанин.

Историй, правда, накопилось немного: всего две. Но это только начало. Например, Антон успел рассказать, как из ямы доставили свинью. Спойлер: удачно. А еще парень поделился, как он вместе с коллегами тушил пожар частного дома, на первом этаже которого спал человек. Посмотрите, как минчанин ведет свой профиль: