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Это нужно видеть: Instagram минского спасателя, который делится «изнанкой» своей работы

31.07.2019 16:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Продолжаем рубрику «Это нужно видеть»: сегодня делимся Instagram'ом минского спасателя МЧС, который в своем профиле рассказывает о том, что «скрывают» в сводках. 

На аккаунт минчанина обратило внимание издание «Наша Нива». Беларуса зовут Антон Булах. Ему 27 лет, он пятый год работает в МЧС. Часть контента парень посвящает рассуждениям над абстрактным: пишет о том, что такое целеустремленность, чем хороши маленькие победы и почему не стоит бояться сумасшедших. Время от времени цитирует писателей, постит фото своего кота и публикует репортажи из поездок.

Недавно к Антону пришла идея описывать «изнанку» работы в МЧС – нюансы, которые упускают в отчетах. «В сводках главное что? Показать конечный результат: пожар ликвидирован, пострадавших нет. Я же стараюсь писать так, чтобы люди минимально представляли, что происходит на каждом этапе работы пожарных-спасателей», – пояснил минчанин.

Историй, правда, накопилось немного: всего две. Но это только начало. Например, Антон успел рассказать, как из ямы доставили свинью. Спойлер: удачно. А еще парень поделился, как он вместе с коллегами тушил пожар частного дома, на первом этаже которого спал человек. Посмотрите, как минчанин ведет свой профиль:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Очень тяжелый пострадавший Как-то раз в часть пришёл мужчина с весьма необычной просьбой о помощи: «Ребят, помогите достать свинью из ямы» Мы сразу подумали что это шутка, но оказалось, что шуткой здесь и не пахло. Мы собрались, поехали в деревушку, которая находится недалеко от нашей части. Приезжаем, заходим в гараж этого мужчины и видим, что на всю смотровую яму в гараже расположился огромнейший хряк(со слов хозяина, он весил 400 килограмм!!!). Естественно, нашим первым вопросом был: «Как он сюда попал?», на что нам рассказали: «Свин гулял по участку, а в открытом гараже, перед смотровой ямой стояло ведро с кукурузой, он начал из него есть, потом ведро упало в яму, а хряк исполнил акробатический кульбит следом за ним». Начинаем доставать нашего героя из ямы. Из-за его габаритов нашу триногу поставить не получилось, пришлось импровизировать, обмотали свинью пожарными рукавами, привязали их к машине, подставили доски, чтобы он не сломал себе лапы, и давай вытаскивать. Спустя минут 30 символ 2019 года был спасён, от пережитого шока он начал носится по участку завёрнутый в наши рукава, а мы пытались их вернуть. По итогу свин был спасён и отделался легким испугом, наши рукава были возвращены, а хозяин был нам очень благодарен

 
 
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Продолжаем рубрику «Это нужно видеть»: сегодня делимся Instagram'ом минского спасателя МЧС, который в своем профиле рассказывает о том, что «скрывают» в сводках.  На...
 
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