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В начале августа потеплеет: до +23 и дожди
Источник материала: БДГ
В первые дни августа синоптики обещают до +21-23 и местами дожди и грозы.
1 августа ночью будет без осадков, днем местами, в основном на севере небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Температура ночью +6..+12°С, днем +15..+21°С, по юго-западу до +23°С.
Похожая погода сохранится и 2-3 августа.
2 августа на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами - грозы. Ночью ожидается +9.. +14°С, днем +16.. +23°С.
3 августа местами пройдут кратковременные дожди. Холоднее всего ожидается ночью +7..+14°С, по югу местами до +14°С, теплее всего будет днем +16..+23°С,
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В первые дни августа синоптики обещают до +21-23 и местами дожди и грозы.
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