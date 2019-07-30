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В начале августа потеплеет: до +23 и дожди

31.07.2019 16:37 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В первые дни августа синоптики обещают до +21-23 и местами дожди и грозы.

1 августа ночью будет без осадков, днем местами, в основном на севере небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Температура ночью +6..+12°С, днем +15..+21°С, по юго-западу до +23°С.

Похожая погода сохранится и 2-3 августа.

2 августа на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами - грозы. Ночью ожидается +9.. +14°С, днем +16.. +23°С.

3 августа местами пройдут кратковременные дожди. Холоднее всего ожидается ночью +7..+14°С, по югу местами до +14°С, теплее всего будет днем +16..+23°С, сообщает «Белгидромет».

 
 
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В первые дни августа синоптики обещают до +21-23 и местами дожди и грозы.
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
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