В начале августа потеплеет: до +23 и дожди

В первые дни августа синоптики обещают до +21-23 и местами дожди и грозы.

1 августа ночью будет без осадков, днем местами, в основном на севере небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Температура ночью +6..+12°С, днем +15..+21°С, по юго-западу до +23°С.

Похожая погода сохранится и 2-3 августа.

2 августа на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами - грозы. Ночью ожидается +9.. +14°С, днем +16.. +23°С.