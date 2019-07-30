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Годовая инфляция по итогам квартала опережает план

31.07.2019 16:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Годовая инфляция по итогам квартала опережает план

фото: fingazeta.ru

В II квартале 2019 г. годовая инфляция продолжила формироваться на более высоком уровне относительно целевого параметра, констатировал Нацбанк.

Национальный банк опубликовал информацию о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов за 2 квартал.

Констатируется, что инфляция опережает целевые показатели. «Этому способствовало накопленное влияние ранее сформированных проинфляционных факторов», - говорится в отчете регулятора. Годовой прирост потребительских цен в июне 2019 г. составил 5,7 процента (5,8 процента в марте 2019 г.).

«Значимое влияние на динамику цен потребительского рынка в отчетном квартале оказало постепенное ослабление негативного влияния конъюнктурного шока на рынке сельскохозяйственной продукции, а также укрепление белорусского рубля к валютам основных торговых партнеров. Со стороны производственной сферы давление на цены потребительского рынка продолжал оказывать ускоренный рост цен производителей продукции сельского хозяйства, в первую очередь, растениеводства, что является основным каналом передачи влияния конъюнктурного шока на цены потребительского рынка. Со стороны промышленных производителей значимого инфлятогенного влияния на потребительский рынок не наблюдалось. Экономическая активность носила умеренный характер и не оказывала стимулирующего воздействия на инфляционные процессы. Монетарные условия, отражающие совокупное влияние процентных ставок и валютного курса на экономику, в II квартале 2019 г. оставались нейтральными», - поясняется в отчете.

 
 
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В II квартале 2019 г. годовая инфляция продолжила формироваться на более высоком уровне относительно целевого параметра, констатировал Нацбанк.
 
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