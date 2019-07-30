Конор не сможет выпустить виски «Макгрегор»

Источник материала: Tut.by

Как сообщают The Irish Times, Конор хотел зарегистрировать бренд «Макгрегор» и собрать под ним всё, что он продает, в том числе, виски. Однако этого у него не получилось.



Источник: instagram.com/thenotoriousmma/

Выяснилось, что брендом McGREGOR в Нидерландах еще с начала 20-х лет прошлого века продается одежда и аксессуары. А компания бойца McGregor Sports and Entertainment Ltd, через которую он собирался все реализовывать, была создана всего пять лет назад, а значит не может претендовать на торговую марку.

Напомним, проблемы Макгрегора с интеллектуальной собственностью начались задолго до этой истории: изначально он хотел выпускать виски под именем «Notorious», но выяснилось, что название бренда уже занято. Так появились фирменные виски Proper Twelve, которые вскоре можно будет купить в соседней России.