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Пьяный бесправник угнал машину и улетел в кювет. В больницу увезли водителя и двух пассажиров

31.07.2019 16:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Столбцовском районе пьяный на Volkswagen Passat вылетел в кювет и перевернулся. В аварии пострадали водитель и два его пассажира.


ДТП произошло на 22-км автодороге «Дзержинск-Рубежевичи» Столбцовского района. Выяснилось, что 33-летний водитель нигде не работает, а прав у него никогда не было. Разбитый автомобиль он угнал, находясь в состоянии алкогольного опьянения. После медицинского освидетельствования у него обнаружили в крови 1,7 промилле.


В результате ДТП водитель Volkswagen и два его пассажира, один из которых тоже находился в состоянии алкогольного опьянения, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

По факту угона и совершения ДТП Столбцовским РОВД проводится проверка.

 
 
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Пьяный бесправник на угнанном автомобиле улетел в кювет в Столбцовском районе. Водитель и два его пассажира получили телесные повреждения.
 
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