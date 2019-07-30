Пьяный бесправник угнал машину и улетел в кювет. В больницу увезли водителя и двух пассажиров

Источник материала: Tut.by

В Столбцовском районе пьяный на Volkswagen Passat вылетел в кювет и перевернулся. В аварии пострадали водитель и два его пассажира.





ДТП произошло на 22-км автодороге «Дзержинск-Рубежевичи» Столбцовского района. Выяснилось, что 33-летний водитель нигде не работает, а прав у него никогда не было. Разбитый автомобиль он угнал, находясь в состоянии алкогольного опьянения. После медицинского освидетельствования у него обнаружили в крови 1,7 промилле.





В результате ДТП водитель Volkswagen и два его пассажира, один из которых тоже находился в состоянии алкогольного опьянения, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

По факту угона и совершения ДТП Столбцовским РОВД проводится проверка.