Источник материала: Виртуальный Брест

Здравствуйте, я житель деревни Нагораны, хочу обратиться к вам с просьбой рассмотреть наши пожелания (письмо направлено директору КТУП «Брестгортранс») и услышать нас.





Жабинка – это город-спутник г.Бреста с 07.05.2014 года. Транспортного сообщения, которое должно быть городским, а не междугородним до сих пор нет (справочно: город-спутник это город, находящийся и развивающийся вблизи более крупного, но не далее 30 км . от города и составляющий с ним единую экономическую и демографическую систему).

На сегодняшний день сообщение между городами и близлежащими деревнями осуществляется проходящими поездами и маршрутным такси. Деревни обновляются, расстраиваются и появляется много новых частных домов, где проживают семьи с детьми. Маршрутное такси следует от автовокзала в г.Бресте с обязательной остановкой «Политехнический университет», далее собирая пассажиров по требованию с остановочных пунктов «Московское шоссе», «Тельмы», «Щебрин», «Хабы», «Буяки», «Новосады», «Пшенаи» и т.д.

При посадке на остановочном пункте «Политехнический университет» людям сесть уже некуда. А впереди еще много остановочных пунктов, на которых есть желающие воспользоваться этим маршрутом. У многих людей работа в г.Жабинка, работа в СЭЗ-Брест и по пути следования маршрутного такси из г.Бреста в г.Жабинка люди из д.Хабы, д.Буяки, д.Навасады, д.Пшенаи, д.Нагораны работают в г.Жабинка и вынуждены утром «запихиватся» в маршрутку или идти на поезд (3- 4 км ), потому что «надо на работу».

Также из этих деревень добраться в магазин в г.Жабинка или г.Брест можно только «попуткой», т.к. маршрутки уже переполнены. Наша деревня находится в 3 км . от г.Жабинка и 10 км . от г.Бреста и находимся как в «дыре». Утром из д.Нагораны в маршрутку не влезть и доехать на работу в г.Брест невозможно.

Многие жители города Жабинка и прилегающих деревень работают и учатся в г.Бресте и в СЭЗ-Брест. По пути следования маршрутного такси также возникает ситуации об отсутствии свободных мест в маршрутке.

Люди не могут добраться до работы, места учебы, в больницу, в поликлинику. А если проехать по трассе М1 в сторону г.Бреста, то можно заметить, что люди по обочине идут в магазин в Мартин за продуктами.

В выходные дни люди должны возвращаться в свое жилье в обед, т.к. один-два рейса в день. Невозможно пригласить гостей т.к. им не на чем уехать и в г.Жабинку и в г.Брест.

Просмотрев информацию и статьи в СМИ, ознакомившись с направлениями развития городов-спутников, Жабинка город-спутник это только на бумаге. Городского сообщения между городами нет. Проанализировав ситуацию, участки под строительство жилых домов в пригороде г.Жабинка могли бы стать более привлекательны для людей. Так как при выборе места под строительство один из первых вопросов – как добраться до работы, до места учебы, в магазин, поликлинику, церковь, рынок, к местам проведения досуга.

В целом можно сказать, что маршрутные такси хоть и ездят почти каждый час, но люди не помещаются в них.

Поэтому целесообразней пустить автобус из г.Жабинка, маршрут которого проходит через город, затем по трассе М1 соединяется г.Брестом и проходит через него. По определению междугороднее маршрутное такси, это маршрутка, которая следует из одного пункта в другой и перемещает определенное количество людей из одного населенного пункта в другой. (в зависимости от количества мест в маршрутке). Сегодня ситуация следующая – маршрутка перемещает количество людей, которые приобрели билеты, а вот забрать кого-то в пути уже не получается. Т.к. маршрутка ездит почти каждый час желающих людей воспользоваться транспортом по пути следования маршрутного такси больше чем вмещает транспортное средство.

Возможно очень сумбурно отразили со всех сторон ситуацию, с которой люди встречаются каждый день. А впереди еще и учебный год, когда родители будут озадачены, тем, как доставить детей к месту учебы.

Данное обращение прошу считать коллективным.