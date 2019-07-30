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Родного брата ударила ножом в грудь пьяная жительница Барановичей

31.07.2019 17:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент произошел 28 июля. Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности, в том числе и за избиение брата.

Родного брата ударила ножом в грудь пьяная жительница Барановичей

Фото: Intex-press

 
 
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  Инцидент произошел 28 июля. Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности, в том числе и за избиение брата. Фото: Intex-press Пьяная 42-летняя...
 
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Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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