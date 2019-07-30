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Родного брата ударила ножом в грудь пьяная жительница Барановичей
31.07.2019 17:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Инцидент произошел 28 июля. Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности, в том числе и за избиение брата.
Фото: Intex-press
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Инцидент произошел 28 июля. Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности, в том числе и за избиение брата. Фото: Intex-press Пьяная 42-летняя...
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