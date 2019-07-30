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Заседание ТКГ по Украине началось в Минске – МИД
Источник материала: Интерфакс
Заседание Трехсторонней контактной группы по Украине началось в Минске, сообщило министерство иностранных дел Беларуси.
"В Минске проходит встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении МИД.
Ранее в Минске прошли заседания подгрупп ТКГ.
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Заседание Трехсторонней контактной группы по Украине началось в Минске, сообщило министерство иностранных дел Беларуси. "В Минске проходит встреча Трехсторонней...
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