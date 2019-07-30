Когда и как оплачивать жилищно-коммунальные услуги

Источник материала: Интерфакс

Как избежать долгов, пени и штрафов за оплату услуг ЖКХ, включая сложные ситуации, когда, к примеру, квартира построена, но дом еще не сдан в эксплуатацию, или у вас отсутствует договор с организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, рассказал Портал коммунальной грамотности .

Базовое: когда платить

Оплачивать ЖКУ необходимо не позднее 25 числа следующего за ним месяца. Например, счета за июль необходимо оплатить до 25 августа, счета за август — до 25 сентября и т.д.

При этом необходимо иметь в виду, что ответственность за оплату жилищно-коммунальных услуг (и за долги) лежит не только на собственнике квартиры (нанимателе жилья, дольщике и т.п.), но и на всех проживающих совместно с ним совершеннолетних членах семьи (в том числе и бывших), если иное не установлено письменным соглашением о порядке пользования жилым помещением.

Если квартира (иное помещение) принята по наследству с долгами, то обязанность их погасить возникает у наследников данной квартиры. Порядок погашения установлен ст. 1086 Гражданского кодекса.

Где платить

Самый классический способ — оплатить ЖКУ в любом отделении почты. Требуется: физическое присутствие и извещение на оплату. Также можно заплатить в отделении банка: в кассе или инфокиоске (в зале, как правило, присутствует специалист, который подскажет, как это сделать).

Владелец банковской карточки может оплатить коммунальные платежи через интернет-банкинг. Банки подключают к этой системе каждого клиента. После авторизации на сайте банка необходимо выбрать раздел "Коммунальные платежи" или "Оплата услуг" → "ЕРИП" (система единого расчетного и информационного пространства) и следовать дальнейшим инструкциям. Понадобится также знать номер лицевого счета (указан в извещении).

Можно воспользоваться QR-кодом. Он расположен в правом верхнем углу извещения на оплату ЖКУ. Для этого необходимо установить на смартфоне специальное приложение, например, в Viber (Настройки / QR-код), v-banking и др. и следовать дальнейшим инструкциям. Преимущества платежей с помощью интернет-банкинга или мобильных приложений в том, что они осуществляются без комиссии и круглосуточно, позволяют совершать платежи автоматически и хранить данные обо всех операциях.

Ситуация: квартира построена, но дом еще не сдан в эксплуатацию. Когда наступает обязанность оплаты ЖКУ?

Собственник жилого или нежилого помещения начинает платить за жилищно-коммунальные услуги со дня возникновения права собственности на эти помещения (регистрации в БТИ).

Дольщик (при долевом строительстве) — с момента заключения договора, предусматривающего передачу ему во владение и пользование объекта долевого строительства, либо с момента подписания акта приемки-передачи жилого помещения.

Наниматель, арендатор жилого помещения — со дня заключения договоров найма, аренды жилых помещений.

Член организации застройщиков – со дня сдачи жилого дома (квартиры) в эксплуатацию.

В Гражданском кодексе сказано, что каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате сборов по общему имуществу, а также издержках по его содержанию.

Можно ли не платить, если нет договора на оказание ЖКУ?

Отсутствие договора на получение ЖКУ или отказ от заключения подобного договора никак не освобождает граждан от внесения платы за фактически оказанные основные жилищно-коммунальные услуги или платы за пользование жилым помещением. Иными словами, если у вас нет договора на теплоснабжение, но квартира отапливалась весь отопительный сезон, то не платить по счетам нельзя — по факту услуга была предоставлена. Если граждане не хотят заключать договор на вывоз мусора в частном секторе, это также не означает, что они не должны оплачивать такую услугу как обращение с ТКО, поскольку она оказывается всем плательщикам ЖКУ — отходы вывозятся из контейнеров по схеме, утвержденной в исполкоме. Аргументы — "мусор закапываем в огороде", "вывозим на свалку", "вообще не мусорим" в расчет не принимаются.



Не платить можно только в случае отсутствия договора на дополнительные жилищно-коммунальные услуги. Их граждане могут получать по желанию. В перечень таких услуг входят: установка и техническое обслуживание запорно-переговорных устройств (домофонов) и систем видеонаблюдения, работа вахтеров (консьержей), аренда напольных грязезащитных ковровых покрытий, обустройство придомовых территорий элементами озеленения, благоустройства и их дальнейшее содержание. В этом случае работает правило: нет договора — нет оплаты.

Чем рискует должник

Задолженность за ЖКУ более двух месяцев приведет к неприятностям. Начнет образовываться пеня - 0,3% от неуплаченной в установленный срок суммы платежа за каждый день просрочки. В данной ситуации пеня будет автоматически начисляться расчетной программой.

Допустим, за коммуналку нужно заплатить 30 рублей, гражданин заплатил с опозданием в 20 дней. В первый день ему начислят пеню на 30 рублей (30+0,3%), во второй на 30 рублей 9 копеек (30,09+0,3%), на третий на 30 рублей 18 копеек (30,18+0,3%) и так далее. Подобный расчет приведет к тому, что пеня очень быстро превысит сумму долга и платить придется гораздо больше.



При значительных долгах за ЖКУ оказание коммунальных услуг могут приостановить — отключить газ, электричество и т.д. При этом после погашения задолженности необходимо будет оплатить и возобновление предоставления ЖКУ.

Кроме того, организации, предоставляющие услуги ЖКХ, могут инициировать судебное разбирательство с должником, запрет на выезд за границу. Но самой большой неприятностью может стать выселение из квартиры. Для нанимателя жилого помещения государственного жилищного фонда и членов его семьи это означает "выселение без предоставления другого жилья", для собственников квартир — "продажа квартиры и выселение в меньшее по площади помещение или уступающее по своим потребительским качествам, в том числе в ином населенном пункте".

В некоторых случаях можно списать или уменьшить пеню

Местный исполком может принять решение о списании пени гражданам, имеющим просроченную задолженность. Основанием для списания может послужить трудная жизненная ситуация — каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

Для списания пени граждане подают заявление в произвольной форме в организацию, производящую начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, с указанием причин возникновения задолженности. В случае необходимости данная организация запрашивает у госорганов и организаций справки либо документы о доходах и имущественном положении гражданина и членов его семьи, совместно с ним проживающих, необходимые для решения вопроса о списании пени. Эти документы граждане могут представить и сами.

Решение о списании пени или об отказе в ее списании исполком принимает в течение 20 календарных дней. В решении о списании пени указывается период, за который производится списание пени, и ее сумма. В решении об отказе — основания для отказа.

Если списать пеню не удастся, то можно подать в суд иск о снижении размера пени в связи с ее несоразмерностью последствиям нарушения обязательства (значительное превышение размера пени над суммой невозвращенного долга).