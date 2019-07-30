«КУКУПОЛИС»: торжественное открытие парка развлечений

3 августа состоится торжественное открытие нового парка развлечений в Дзержинском районе.
3 августа в 12.00 состоится торжественное открытие нового парка развлечений «КУКОПОЛИС». В программе:
- лабиринты;
- контактный зоопарк;
- фуд-корт;
- детская площадка;
- зона отдыха и поляна для шашлыка;
- спортивные и интеллектуальные игры;
- веревочный парк;
- мастер-классы;
- зона мастеров;
- музыкальное сопровождение и многое другое.
Если спланируете свое посещение с 10.00 до 12.00 можно получить специальный приз от ФХ «ДАК».
Телефон для справок: +375 (29) 867-85-92.
Адрес: хутор Лизаветин, Дзержинский район, Минская область (проезд через д.Черниковщина).