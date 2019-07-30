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«КУКУПОЛИС»: торжественное открытие парка развлечений

31.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

3 августа состоится торжественное открытие нового парка развлечений в Дзержинском районе.

3 августа в 12.00 состоится торжественное открытие нового парка развлечений «КУКОПОЛИС». В программе:

- лабиринты;

- контактный зоопарк;

- фуд-корт;

- детская площадка;

- зона отдыха и поляна для шашлыка;

- спортивные и интеллектуальные игры;

- веревочный парк;

- мастер-классы;

- зона мастеров;

- музыкальное сопровождение и многое другое.

Если спланируете свое посещение с 10.00 до 12.00 можно получить специальный приз от ФХ «ДАК».

Телефон для справок: +375 (29) 867-85-92.

Адрес: хутор Лизаветин, Дзержинский район, Минская область (проезд через д.Черниковщина).


 
 
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3 августа состоится торжественное открытие нового парка развлечений в Дзержинском районе.
 
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Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
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