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Золотую олимпийскую медаль Гришина за 68,7 тыс. долларов купил белорус

31.07.2019 17:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бобби Ливингстон, исполнительный вице-президент компании RR Auctions, которая проводила аукцион по продаже олимпийских наградАлексея Гришина, сообщил, что золотая медаль фристайлиста останется в Беларуси.


Фото: Reuters

«Все стороны можно считать победителями», — приводит слова Ливингстона Inside The Games.

Имя белорусского коллекционера, заплатившего за золотую медаль Гришина более 68 тысяч долларов, не называется.

Напомним, что Алексей Гришин выставил на аукцион свои олимпийские медали, чтобы помочь близкому человеку, который нуждается в операции.

«Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным», — сказал Гришин журналисту SPORT.TUT.BY Юрию Михалевичу.

 
 
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Бобби Ливингстон, исполнительный вице-президент компании RR Auctions, которая проводила аукцион по продаже олимпийских наградАлексея Гришина, сообщил, что золотая...
 
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