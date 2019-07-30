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Возле ТД «Речицкий» в Гомеле хотят построить новый торговый объект

31.07.2019 17:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На смену не потянувшему стройку «Альянс Проекту» пришел инвестор, который разработал совершенно новый проект здания и готов его презентовать публично, сообщает городской журнал «Белка».


Эскиз предоставлен ООО «ПрофДевелопер»

Разработкой занимался местный институт «Гомельпроект». Заказчиком выступило ООО «ПрофДевелопер». Компания зарегистрирована в Минске, специализируется на создании объектов недвижимости и дальнейшей сдаче их в аренду.

Предполагается, что здание займет на местности площадь 0,16 га, также в проект входит и благоустройство прилегающей территории.

Назначение здания у ТД «Речицкий» прописано как «специализированное для осуществления розничной торговли», то есть это будет арендный торговый центр.

Общественное обсуждение концепции пройдет с 12 августа по 5 сентября. Предложения и замечания можно направлять на e-mail: zhkh@sovadmin.gov.by или почтой: 246 027, Гомель, Речицкий проспект, 6.

14 августа в актовом зале администрации Советского района состоится публичная презентация вынесенной на обсуждение концепции застройки. Приглашаются все желающие. Окончательное решение о судьбе проекта после завершения общественного обсуждения примет архитектурно-градостроительный совет.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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На смену не потянувшему стройку «Альянс Проекту» пришел инвестор, который разработал совершенно новый проект здания и готов его презентовать публично.
 
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