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Девайсы, которые расширяют возможности. Рассказываем о технологиях будущего
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Автономная метеостанция, система наблюдения за поведением водителя и самый маленький в мире маячок, который защитит машину от угона. Все это технологии «Умного мира» – от белорусского резидента ПВТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разработки в эти дни изучают эксперты из 130 стран. На масштабную конференцию в Минск приехали 600 человек.
Определение с точностью в 90% на 3 дня вперёд. Если вы думаете, что автономная метеостанция – это просто «о погоде» – нет. Приятный бонус для аграриев - экономия удобрений.
Или возьмём сферу строительства. Башенный кран не может работать при ветре в 11 м/с. Опять на помощь приходит этот девайс. География широка: Беларусь, Россия, Казахстан, Литва, Болгария и Дубай.
Александр Кузин, руководитель экспортного отдела IT-компании:
Сказать «нет» транспортным коллапсам – эта тема звучит на каждом шагу. Что делать, если водитель уснул за рулём или же просто отвлёкся? Ответы на эти вопросы у белорусских айтишников есть.
Кристина Федорович, СТВ:
Принцип этой компании: высоко сижу – далеко гляжу. Так, в мире у них под контролем более 2 миллионов объектов, 35 тысяч из которых – белорусские. И сегодня все эти разработки буквально слетелись в Минск.
Наша страна становится центром притяжения в 10-й раз неспроста. Беларусь по праву называют IT-страной. А подобная конференция в лице резидента ПВТ ежегодно задает тренды всем государствам.
Питер Шальуб, директор IT-компании (Ливан):
Раджиф Баджаж, директор IT-компании (Индия):
Александр Кувшинов, топ-менеджер IT-компании (Беларусь):
И правда, своё сегодня уже сложно представить без смартфона. Онлайн-заказ чего угодно, электронные дневники в школах, больничные картотеки. Белорусские IT-компании не то что идут в ногу со временем, уже, скорее, летят – в позитивном смысле. Хорошо это или плохо – мнения разделяются.
Однако каждый день в нашу жизнь прочно входят все новые и новые девайсы, которые расширяют наши с вами возможности.
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Новости Беларуси. Автономная метеостанция, система наблюдения за поведением водителя и самый маленький в мире маячок, который защитит машину от угона. Все это...
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