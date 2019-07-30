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Около тысячи раз. Две девушки соревновались в приседаниях, и обе попали в больницу
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Две девушки поспорили, кто из них сможет сделать больше приседаний. Ни одна из них не захотела отступать, в результате чего обе попали в больницу.
Как
Вероятно, никто не думал, что состязание зайдёт так далеко. Китаянки сделали около тысячи приседаний каждая, прежде чем прекратить. Однако к тому моменту мышцы их ног начали разрушаться.
Окончив состязание, они почувствовали себя немного усталыми, но пришли к выводу, что это более чем естественно после такой тренировки. На следующий день Танг пошла на работу, думая, что скоро боль в ногах пройдёт.
Серьёзность проблемы девушка осознала на третий день, когда она едва могла согнуть ноги. В ванной комнате Танг увидела, что её моча цвета чёрного чая. Китаянка поняла, что это признак серьёзных проблем с организмом и обратилась в больницу.
Врачи поставили девушке диагноз «рабдомиолиз». У пациентки оказались разрушены клетки мышечной ткани, которые попали в кровоток. Доктор рассказал, что Танг повезло прийти вовремя, а также ей повезло, что она молодая. Эта болезнь могла бы вызвать острую почечную недостаточность у более взрослого человека.
Когда Танг позвонила своей подруге, выяснилось, что девушка тоже находится в больнице с тем же заболеванием.
Ещё один пример настоящей стойкости продемонстрировал ученик начальной школы из провинции Юньнань.
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Новости Китая. Две девушки поспорили, кто из них сможет сделать больше приседаний. Ни одна из них не захотела отступать, в результате чего обе попали в больницу. Как...
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