|
Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Бресте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стали известны подробности ЧП на нефтебазе в Бресте. Днем 31 июля здесь произошел пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной стал взрыв воздушной смеси при заправке бензовоза. Информацию подтвердили в МЧС. Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание. Обошлось без пострадавших.
Огнем уничтожен топливозаправщик, он находился на отдельной площадке, а также 16 тонн топлива. Все обстоятельства выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Стали известны подробности ЧП на нефтебазе в Бресте. Днем 31 июля здесь произошел пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)