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Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Бресте

31.07.2019 16:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стали известны подробности ЧП на нефтебазе в Бресте. Днем 31 июля здесь произошел пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Бресте

Причиной стал взрыв воздушной смеси при заправке бензовоза. Информацию подтвердили в МЧС. Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание. Обошлось без пострадавших.

Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Бресте

Огнем уничтожен топливозаправщик, он находился на отдельной площадке, а также 16 тонн топлива. Все обстоятельства выясняются.

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Стали известны подробности ЧП на нефтебазе в Бресте. Днем 31 июля здесь произошел пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Причиной...
 
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