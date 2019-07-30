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Мужчина угрожал прохожим пневматическим пистолетом в центре Сморгони

31.07.2019 16:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Житель Сморгони угрожал прохожим пневматическим оружием в центре города. Эту информацию сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 29 июля мужчина после распития алкоголя вышел на стоянку такси и начал угрожать окружающим пешеходам оружием. Очевидцы рассказали, что мужчина достал из брюк предмет, который выглядел как пистолет. После этого он сказал, что собирается стрелять. Укрывавшиеся за машинами люди вызвали на место инцидента милиционеров. Они оперативно задержали нарушителя. Позже выяснилось, что пистолет, которым угрожал мужчина, был не огнестрельным оружием, а пневматическим.

В результате никто не пострадал. В отношении 32-летнего жителя Сморгони возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Недавно житель Осиповичей разбил инфокиоск банка из-за невыданного чека (читать далее).

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Новости Беларуси. Житель Сморгони угрожал прохожим пневматическим оружием в центре города. Эту информацию сообщает УВД Гродненского облисполкома.
 
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