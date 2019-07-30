Посол Франции: В ближайшие десять лет в Беларуси произойдут серьезные перемены

- Господин посол, вы представляете Францию в Беларуси уже почти 5 лет. За это время у вас наверняка сложилось общее впечатление о нашей стране.





- Да, действительно. Есть особая форма белорусского парадокса. Беларусь – это страна, отмеченная своим прошлым. В ней до сих пор существует смертная казнь, которая больше не применяется ни в одном европейском государстве. Кроме того, Беларусь отличается своей неблагоприятной ситуаций в области соблюдения прав человека.





В стране сохраняется широко регулируемая государством экономическая модель, которая несет на себе отпечаток советского наследия.





В то же время Беларусь – это молодая страна. Она находится на пороге смены поколений. Вступающая в активную жизнь молодежь уже не знает, что такое Советский Союз. Эта новая IT- генерация разделяет общие вкусы, культуру и стремление к глобализации.





Молодежи предстоит делать важный выбор модели общества, в котором она хочет жить. Я думаю, что в течение ближайших десяти лет в Беларуси произойдут существенные изменения.





- Вы упомянули белорусскую экономическую модель. Что, на ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы она стала действительно успешной? Можно ли этого добиться только технологической модернизацией?





- Международные финансовые институты постоянно подчеркивают, что для подъёма белорусской экономики необходимы структурные реформы. Страны из бывшего советского блока, которые прошли этот путь и провели реформы, сегодня динамично развиваются.





Модернизация производственной базы – настоятельная необходимость для устаревающего промышленного сектора и сельского хозяйства. Но этого недостаточно. Есть много предприятий, которые вложили большие деньги в покупку передовых технологий, но результат оказался не таким, как ожидалось.





Беларусь не страдает отсутствием талантов и может успешно конкурировать в международном масштабе. Но необходимо создать условия для раскрепощения, высвобождения инициативы. Самый замечательный пример – это Парк высоких технологий в Самый замечательный пример – это Парк высоких технологий в Минске , чей успех покоится на трех китах: юридическая и налоговая привлекательность, прекрасная подготовка кадров, частное предпринимательство.









- Как вы оцениваете уровень сотрудничества между Беларусью и Францией в экономической сфере? В каких отраслях сотрудничество развивается, в каких нет и почему?





- Беларусь – это рынок, на котором у Франции есть хорошие позиции в некоторых секторах. В первую очередь, я имею в виду автомобильный рынок: Renault достиг значительного успеха и стал лидером по продажам новых автомобилей в Беларуси.





Все белорусы знают товары Yves Rocher, L'Occitane, Pierre Fabre и так далее. В Минске в процессе становления находится новый рынок, это парфюмерия премиум-класса и люксовая косметика, тот сектор, в котором Франция также является мировым лидером.





Отдельно можно упомянуть поставки французской фармацевтической продукции в Беларусь. Но должен сказать, что есть определенные административные препоны, которые не позволяют полностью удовлетворить спрос белорусских клиентов.





Кроме того, барьеры тормозят и наш экспорт вин, и крепкого алкоголя, сыров и молочных продуктов.





Все это отсылает к существованию общего препятствия, оказывающего негативное влияние на развитие торговли и привлекательности для инвесторов - незаконченный переход Беларуси к рыночной экономике.





- Франция является лидером во многих ключевых секторах экономики. Ноу-хау и французские технологии могут способствовать модернизации белорусской экономики?





- Да, абсолютно. Инновации – это ключ к экономической мощи Франции. Только через экономику знаний мы можем сохранить наш уровень в международном соревновании. Отсюда и важность образования.





Во Франции расположены одни из лучших научных и технических университетов в Европе, всемирно признанные инженерные школы. Не без основания Франция является четвертой в мире страной по количеству обучающихся в ней иностранных студентов. Дипломы наших лучших учебных заведений служат залогом успеха.





Но вызывает тревогу откат в изучении французского языка – это то явление, о котором мы регулярно говорим и на котором заостряем внимание белорусских властей. Нехватка специалистов, знающих французский, уже чувствуется в некоторых динамично развивающихся отраслях белорусской экономики, в частности, в цифровой индустрии.





Белорусы делают серьёзную ставку на развитие своего экспорта и на завоевание новых рынков, поэтому для них важно знать, что французский язык является официальным в 29 странах и сейчас на нем разговаривают 300 миллионов человек.





В 2014 году их было 270 миллионов. За четыре года их численность увеличилась на три Беларуси! У французского языка – прекрасное будущее. Как и у белорусов, которые на нём говорят. Цена этого умения на рынке труда будет только возрастать в связи с его дефицитом.









- Насколько привлекательна наша страна в туристическом плане для французов, и что больше всего привлекает ваших соотечественников в Беларусь?





- Французы много путешествуют, но редко выбирают Беларусь. Их знание о вашей стране ограничено. Французские туристы любознательны, они любят открывать для себя новые направления. Но нужно уметь их привлечь!





Беларусь должна многое сделать в плане пиара для создания позитивного имиджа, сформировать туристическое предложение с разнообразными активностями и услугами.





Иностранный турист не приедет пока не будет комфортабельного жилья, многочисленных кафе и ресторанов, пеших и культурных маршрутов с интересными музеями, возможности взять в аренду велосипеды, байдарки, лошадей, пока не будет престижных фестивалей международного уровня и не будет восстанавливаться историческое архитектурное наследие.





У Беларуси есть потенциал для развития культурного и исторического туризма. Многое ещё предстоит сделать, потребуется время, но белорусы достаточно талантливые люди, чтобы принять этот вызов, я в этом уверен.





И хочу отметить, что Франция готова поделиться своим опытом и знаниями, предоставить техническую помощь Беларуси в разработке стратегии развития туристической отрасли. Это то двустороннее направление сотрудничества, которое могло бы быть усилено.