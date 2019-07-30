Дотерпеть до достойной зарплаты. Сколько это в рублях?

«Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была если не достойной (везде это не сделаешь), то терпимой».





Сколько надо терпеть, чтобы вторая превратилась в первую, а главное — почему нельзя сделать достойную зарплату везде? Неужели у нас есть места, где люди недостойны «достойной» зарплаты? И вообще, кто должен «сделать» зарплату? Может, ее все-таки надо зарабатывать?





Для решения зарплатной задачи нужен какой-то базис.





Итак, лемма 1. Предположим, что терпимой можно считать зарплату, которую люди согласны терпеть достаточно долго, не делая резких движений в поисках лучшего. Дело это индивидуальное. Кто-то согласен терпеть зарплату, позволяющую не помереть с голоду. Для кого-то невыносимо, если не хватает денег на ежедневную белужью икру с бутылкой Montrachet Domaine.





Поскольку белорусы славятся своей терпеливостью и скромностью, можно предположить, что «терпимая» зарплата — это немного. Лишь бы хватило на умеренные потребности.





Например, 1000-рублевой зарплаты, несмотря на многолетние заклинания свыше, удалось достичь лишь в марте текущего года. Однако, по данным обследования организаций в Беларуси, у 2,4% работников зарплата за май была ниже 300 рублей, только у 33,6% — превышала 1000 рублей, а у 5,2% — 2000 рублей.





То есть у 2/3 работников заработки остаются меньше вожделенной 1000. Достаточно ли это для достойной жизни или только терпимо?









Лемма 2. Достойной можно считать зарплату, которой достаточно, чтобы чувствовать себя защищенным в потребностях и не очень ущемленным в возможностях. Если приходится жить от зарплаты до зарплаты, а для накоплений и инвестиций не остается ничего, то чувства защищенности явно не будет.





Стало быть, если на сбережения, плановые крупные покупки и непредвиденные расходы и т. п. зарплаты не хватает, то вряд ли ее можно считать достойной. Но когда человек целиком и полностью зависит от имеющейся работы, а найти место получше затруднительно, многие предпочтут терпеть то, что есть.





Теперь пойдем искать константы. Официальная статистика демонстрирует нам весьма солидный уровень терпимости: по итогам первого квартала всего 3,7% домохозяйств и 5,6% населения признаны малообеспеченными, то есть имеющими среднедушевые доходы менее бюджета прожиточного минимума (БМП).





Условно считается, что как-то можно вытерпеть существование на этот прожиточный минимум (с 1 августа — 230,91 рубля в месяц). При этом, по данным Белстата, более 70% домохозяйств оценивают свое материальное положение как среднее и лишь 13,5% не удовлетворены уровнем своих доходов.





Только 1,7% домохозяйств признались, что денег не хватает на мясо или рыбу хотя бы раз в неделю, а 4,8% — на обновление теплой одежды раз в 5 лет. В придачу 4,1% домохозяйств не хватает денег на подключение к интернету, 5,8% — на лекарства, 6,7% — на фрукты детям, 26,3% — на новую мебель.





Впрочем, есть и другие цифры. Так, по данным исследования центра «Берок», по итогам прошлого года уровень абсолютной бедности по стоимости базовых потребностей в стране составлял 23,9%. В то же время у 29,4% населения уровень среднедушевых располагаемых ресурсов оставался ниже минимального потребительского бюджета (который у нас вдвое больше бюджета прожиточного минимума).





При этом наибольший риск бедности существует там, где более всего ограничены возможности трудоустройства, а уровень оплаты труда ниже. Так что терпеть бедность больше всего приходится в регионах, пока средний по стране уровень вытягивает столица, где зарплаты подостойнее.





Например, в Минске в прошлом году Белстат насчитал лишь 1,3% малообеспеченного населения по БМП, а «Берок» — 8,55% «абсолютно бедного» по базовым потребностям, в Брестской области — 8,1 и 27,5% соответственно, Витебской — 6,9 и 25,02%, Гомельской — 7,8 и 29,08%, Гродненской —4,7 и 23,05%, Минской — 5,1 и 25,41%, Могилевской — 7,2 и 35,67%.









В придачу, среди семей с 2 детьми уровень абсолютной бедности достигает 39,73%, а с 3 и более — 62,14%. Получается, что весьма значительная часть населения едва сводит концы с концами.





Важную роль в достойности зарплаты играет возможность делать сбережения. На них у нас, по данным Белстата, в прошлом году направлялось 10,6% расходов домашних хозяйств, в т. ч. в городах — 11,1%, а в сельской местности — даже 11,4%.





Но объем банковских вкладов на душу населения составлял в начале 2016 года только 2028,8 рубля, а на 1 января 2019-го — 2340,2 рубля. Конечно, у какой-то части граждан есть еще и подматрасные запасы, а кое у кого — даже офшорные. Но, по оценкам разных специалистов, от 40 до 65% населения вообще не имеет сбережений.





Следующая константа — жилье. Доля расходов на строительство и покупку недвижимости у белорусских домохозяйств составляет всего 3,8%. Обзавестись собственными «квадратами» при нынешних ценах для значительной части населения проблематично. Ипотека у нас развита менее чем слабо, а условия кредитов таковы, что брать их при зарплате менее 2-3 тыс. рублей неподъемно.





Правда, в программе на пятилетку планировалось добиться в 2020 году соответствия стоимости квадратного метра жилья средней зарплате. Но даже если это удастся, как быть 2/3 работников страны, зарплата которых пока ниже средней, причем у 20% — вдвое?





Итак, чтобы высчитать достойную зарплату, достаточно сложить стоимость потребностей современного человека и его семьи, прибавив налоги и непредвиденные расходы. А если поделить потребности на коэффициент готовности дождаться их удовлетворения, то получится терпимая зарплата.





Если взять производные стоимости потребностей по регионам с учетом цен, получим дифференцированные показатели региональных заработков.





Перечислить и сложить потребности гораздо легче, чем изыскать возможности заработать, а не «сделать» зарплату. Если не достойную, то хотя бы терпимую.









Здесь у нас все выглядит странно. Тезис о том, что темпы увеличения зарплаты должны быть не выше, чем скорость роста производительности труда, казавшийся еще пару лет назад аксиомой, похоже, напрочь забыт. По итогам первого полугодия ВВП вырос всего на 0,9%, а номинальная начисленная среднемесячная зарплата — на 14%.





Производительность труда в январе — мае увеличилась только на 1,2%, тогда как реальная зарплата — на 7,6%. Получается, что экономика попросту не обеспечивает зарабатывание «достойной» зарплаты. Остается уповать на способность властей «сделать» «терпимую» зарплату и на готовность терпения у населения жить на такие доходы.







