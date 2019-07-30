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Белорусы рассказали о "терпимой" зарплате. Лукашенко это не понравится
Источник материала: Партизан
29 июля Лукашенко, назначая новых чиновников сразу в несколько райисполкомов, приказал им обеспечить белорусов «если не достойной, то хотя бы "терпимой" зарплатой».
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29 июля Лукашенко, назначая новых чиновников сразу в несколько райисполкомов, приказал им обеспечить белорусов «если не достойной, то хотя бы "терпимой" зарплатой».
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