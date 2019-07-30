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"Нафтогаз" Украины оценил убытки от захвата Россией активов компании в Крыму в $5,2 млрд

31.07.2019 16:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

НАК "Нафтогаз України" и предприятия, которые входят в группу компании, подали в Гаагский трибунал исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией Россией активов компании во время оккупации Крыма в 2014 году.

НАК "Нафтогаз України" оценил убытки от захвата Россией активов компании во время оккупации Крыма в 2014 году в $5,2 млрд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогазу", опубликованном 31 июля. 

"НАК "Нафтогаз України" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня подали в трибунал при постоянной палате третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы "Нафтогаз" в Крыму. Группа "Нафтогаз" просит суд обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов $5,2 млрд", – сказано в сообщении.

Гаагский трибунал уже признал, что Россия нарушила ряд условий соглашения о взаимной защите инвестиций, экспроприировав активы "Нафтгазу" в Крыму, отметили в компании. 

Арбитраж разделил рассмотрение дела на два этапа, поэтому вынесение решения о компенсации в НАК ожидают на второй стадии, не ранее конца 2020 года. 


"Нафтогаз" владел ценными энергетическими активами в Крыму и был одной из основных мишеней Российской Федерации, когда та конфисковала украинские активы после незаконного вторжения и оккупации полуострова в 2014 году", – сказано в релизе.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

20 сентября 2017 года НАК "Нафтогаз України" и шесть ее дочерних компаний, среди которых "Чорноморнафтогаз", подали в трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о возмещении убытков, причиненных захватом Российской Федерацией активов группы в Автономной Республике Крым. В компании оценили убытки в связи с захватом Россией активов в Крыму в $5 млрд.


1 марта 2019 года арбитраж в Гааге подтвердил вину России в потере НАК "Нафтогаз України" своих активов в Крыму. Исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил, что следующий шаг – решение арбитража о компенсации за потерю этих активов. Сумма, которую требует "Нафтогаз", составляет около $8 млрд с процентами. 
 
 
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НАК "Нафтогаз України" и предприятия, которые входят в группу компании, подали в Гаагский трибунал исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных...
 
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