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Samsung показала свой самый мощный планшет
Источник материала: Tut.by
Samsung в преддверии анонса флагманских смартфонов Galaxy Note 10 показала сегодня топовый планшет — Galaxy Tab S6. Информацию о нем компания разместила на своем
Устройство оснастили экраном на 10,5 дюймов с разрешением 2560 на 1600 пикселей (287 ppi) с матрицей Super AMOLED и оптическим сканером отпечатков пальцев. Основная камера на задней стороне устройства двойная, с обычным углом обзора на 13 Мп (80 градусов) и увеличенным на 5 Мп (123 градуса). Фронтальная камера — на 8 Мп.
Гаджет базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 и оснащается 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через карты microSD до 1 ТБ. Емкость аккумулятора при этом составляет 7040 мАч (до 15 часов без подзарядки). Операционная система — Android 9 с оболочкой One UI. В наличии также режим DeX, адаптирующий интерфейс к десктопному варианту.
К «фишкам» гаджета также относится корпус толщиной всего 5,7 миллиметров. Вес аппарата — 420 граммов. А еще к Galaxy Tab S6 можно подключить перо S Pen, которое может заряжаться беспроводным способом и подсоединяется через Bluetooth. Кроме того, планшет обзавелся стерео динамиками AKG.
Engadget
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В продажу гаджет выйдет в сентябре.
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