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Литовцы имитируют аварию на БелАЭС. В Вильнюсе эвакуируют жителей
31.07.2019 17:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: delfi.lt
На 5 сентября запланированы учения. По их сценарию, радиационное заражение распространится в радиусе 50 километров от атомной станции.
По словам директора администрации Вильнюсского самоуправления Повиласа Подярскиса, рассматривается сценарий с распространением радиационного заражения в радиусе 50 км от БелАЭС – эта зона включает в себя и Вильнюс, сообщает
Людей из определенной части Вильнюса будут направлять на санобработку. Пункт санитарной обработки будет оборудован возле арены Siemens. Там граждане должны будут переодеться, сесть в автобусы и отправиться в направлении Укмерге.
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На 5 сентября запланированы учения. По их сценарию, радиационное заражение распространится в радиусе 50 километров от атомной станции.
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