Литовцы имитируют аварию на БелАЭС. В Вильнюсе эвакуируют жителей

Источник материала: Ежедневник



фото: delfi.lt

На 5 сентября запланированы учения. По их сценарию, радиационное заражение распространится в радиусе 50 километров от атомной станции.

По словам директора администрации Вильнюсского самоуправления Повиласа Подярскиса, рассматривается сценарий с распространением радиационного заражения в радиусе 50 км от БелАЭС – эта зона включает в себя и Вильнюс, сообщает Delfi .

Людей из определенной части Вильнюса будут направлять на санобработку. Пункт санитарной обработки будет оборудован возле арены Siemens. Там граждане должны будут переодеться, сесть в автобусы и отправиться в направлении Укмерге.