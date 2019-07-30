Минский комбинат пообещал пошить костюмы не хуже, чем Hugo Boss

Источник материала: KYKY

Минский комбинат «Камволь», который производит продукцию из текстиля, собирается запустить линейку мужских костюмов. На предприятии заявили, что их качество станет аналогом одежды Hugo Boss. Об этом сообщает belmarket.by.

Так «Камволь» собирается решить свои проблемы и «захватить» европейский рынок. Со слов гендиректора Анатолия Субботко, торговый знак уже зарегистрировали. Затем предприятие возьмется создавать собственную товаропроводящую сеть: для того, чтобы увеличить рентабельность продукции.

Комбинат даже организовал дизайнерский центр. Его разделили на две части: первая разрабатывает ткани, во второй трудятся дизайнеры, модельеры, конструкторы. Гендиректор уверяет, что новые костюмы станут чуть ли не глотком свежего воздуха на фоне тех, что продают в минских универмагах. «Наполняемость нашего бренда, его политика – сравнение с ручной сборкой машины элитного класса. «Порше», к примеру», – добавил Субботко.

Костюмы Hugo Boss в Лондоне предлагают за 700 фунтов (около 1740 рублей). Беларуский вариант сделают почти вдвое выгоднее. Цена за штуку – 900 рублей.

Фото обложки носит иллюстративный характер.