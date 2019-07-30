Арбузы вместо лука: погода подкорректировала урожай аграриев Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тонны экзотики. Из-за аномальной жары в Беларуси небывалый урожай экзотических фруктов. Арбузы ничуть не хуже, чем в Астрахани или Душанбе. Обычные же для этих широт картошка, капуста и лук страдают от зноя, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Болгарский перец и баклажаны для белорусских фермеров перестали быть экзотикой. Владимир Крапивка показывает: иноземные овощи растут даже в открытом грунте, причем без стимуляторов. С белорусской капустой, луком и картошкой дела хуже. Из-за засухи они созреют позже обычного.



«Я все посеял, посадил практически на месяц раньше. Думал, урожай будет невиданный. Он и правда невиданный – его не видно. Он будет на 30-40% ниже, чем в прошлом году», – говорит глава фермерского хозяйства Владимир Крапивка.

Зато арбузы чувствуют себя, как дома. Экзотическая ягода не испугалась, даже когда тропическая жара уступила место ливням.

В остальном за урожай идет настоящая борьба. Этим летом жара в стране бьет рекорды. Таких высоких температур не было уже 74 года.



«У нас меняются агроклиматические условия в связи с повышением температур и изменениям режима увлажнения. За последние пять лет наблюдается дефицит осадков. Это ведет к тому, что сельскохозяйственные условия будут меняться», – отметила начальник отдела изучения изменений климата Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивных загрязнений и мониторингу окружающей среды Наталья Клевец.

Фермеры стараются играть на опережение – начинают посевные раньше срока и используют особые семена.

«Погодные условия в Беларуси усложняются. Поэтому мы подбираем в севооборот зерновых и других культур более устойчивые к полеганию, засухе и переувлажнению сорта и гибриды», – рассказал главный агроном Сергей Куцко.

Урожай будет даже больше, чем ожидали. Убрать планируют более 12 тысяч тонн зерна. Эта страда сродни гонке. Есть и лидеры. Неутомимый экипаж Сергея Костюкевича и Александра Бурака первым в Минской области намолотил две тысячи тонн. Об отдыхе думать некогда.

«В семь утра приходили на работу и 10-11 вечера домой», – говорят механизаторы.

Залог успеха – не только часы в поле. Чтобы успеть вовремя, важно соблюдать технологию и создавать условия для труда.

«Стараемся, чтобы во всех комбайнах работали кондиционеры. Обеспечиваем работников двухразовым питанием. Прямо в поле привозим обеды, каждому выдаем по полтора литра минеральной воды. Поддерживаем и премиально», – отметил директор сельскохозяйственного предприятия Сергей Здрок.

Аграрии не теряют оптимизма. За лето планируют убрать около 9,5 миллионов тонн зерна. Это на четыре миллиона больше, чем в прошлом году.

Отметим, что труднее всего пришлось фермерам Мядельского района. В середине лета там прошел град и снег.

