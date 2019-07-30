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Арбузы вместо лука: погода подкорректировала урожай аграриев Беларуси
31.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Тонны экзотики. Из-за аномальной жары в Беларуси небывалый урожай экзотических фруктов. Арбузы ничуть не хуже, чем в Астрахани или Душанбе. Обычные же для этих широт картошка, капуста и лук страдают от зноя, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Болгарский перец и баклажаны для белорусских фермеров перестали быть экзотикой. Владимир Крапивка показывает: иноземные овощи растут даже в открытом грунте, причем без стимуляторов. С белорусской капустой, луком и картошкой дела хуже. Из-за засухи они созреют позже обычного.
Зато арбузы чувствуют себя, как дома. Экзотическая ягода не испугалась, даже когда тропическая жара уступила место ливням.
В остальном за урожай идет настоящая борьба. Этим летом жара в стране бьет рекорды. Таких высоких температур не было уже 74 года.
Фермеры стараются играть на опережение – начинают посевные раньше срока и используют особые семена.
Урожай будет даже больше, чем ожидали. Убрать планируют более 12 тысяч тонн зерна. Эта страда сродни гонке. Есть и лидеры. Неутомимый экипаж Сергея Костюкевича и Александра Бурака первым в Минской области намолотил две тысячи тонн. Об отдыхе думать некогда.
Залог успеха – не только часы в поле. Чтобы успеть вовремя, важно соблюдать технологию и создавать условия для труда.
«Стараемся, чтобы во всех комбайнах работали кондиционеры. Обеспечиваем работников двухразовым питанием. Прямо в поле привозим обеды, каждому выдаем по полтора литра минеральной воды. Поддерживаем и премиально», – отметил директор сельскохозяйственного предприятия Сергей Здрок.
Аграрии не теряют оптимизма. За лето планируют убрать около 9,5 миллионов тонн зерна. Это на четыре миллиона больше, чем в прошлом году.
Отметим, что труднее всего пришлось фермерам Мядельского района. В середине лета там прошел град и снег.
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Болгарский перец и баклажаны в этом году можно выращивать в открытом грунте, а вот капуста и картошка из-за засухи созреют позже обычного.
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