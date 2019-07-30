Россия поставит Беларуси в 2019г продукции ОПК на $60 млн, портфель заказов превышает $370 млн- глава ФСВТС

Источник материала: Интерфакс

Объем экспорта продукции оборонно-промышленного комплекса России в Беларусь в 2019 году составит порядка $60 млн, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на заседании российско-белорусской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое прошло в среду в Туле.

"Сотрудничество наших стран направлено на повышение обороноспособности и безопасности Союзного государства. За последние 10 лет объём экспорта продукции военно-промышленного назначения составил более $1 млрд. В этом году - порядка $60 млн. Портфель заказов составляет $373 млн", - сказал Шугаев.

Как отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, двустороннее сотрудничество в этой отрасли особенно значимо для развития экономики региона, где много оборонно-промышленных предприятий.

"Тульские предприятия ОПК предлагают самое современное, проверенное в реальных боевых условиях вооружение - стрелковое, зенитно-ракетное, радиолокационное, высокоточное. В рамках Договора с Республикой Беларусь активную работу проводят "СПЛАВ", "КБП", "Стрела", "Тульский оружейный завод". Объем экспортных контрактов - около 2 млрд рублей", - подчеркнул Дюмин.

По его словам, предприятия белорусского ОПК в рамках производственной кооперации поставляют оптические системы и изделия высокоточной механики на предприятия Тульской области на сумму более 300 млн рублей.

"Перед оборонно-промышленными предприятиями России поставлена задача по наращиванию выпуска гражданской продукции. Актуален этот вопрос и для предприятий ОПК Беларуси. При реализации проектов по диверсификации нам следует более тесно взаимодействовать в научно-техническом и производственном направлениях на основе устоявшихся кооперационных связей, которые можно и нужно расширять", - отметил тульский губернатор.

Участники заседания обменялись опытом и обсудили взаимодействие в сферах безопасности, обороны, разработки и выпуска гражданской продукции.

В общей сложности в Тульской области работают 25 предприятий оборонно-промышленного комплекса, на них трудится более 30 тыс. человек.