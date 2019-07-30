Укртранснафта получила от Транснефти 2,3 млн евро за инцидент с хлорорганикой

Источник материала: Интерфакс

АО "Укртранснафта" получило от "Транснефти" 2,3 млн евро в качестве частичной компенсации за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба".

Согласно сообщению пресс-службы "Укртранснафты", в частности, это позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле.

Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования "Транснефтью" мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики.

Как сообщалось, 25 апреля "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу нефтепровода "Дружба" из-за отказа приема российского сырья с превышающим норму содержанием хлорорганических соединений. Возобновить транзит российской нефти в страны ЕС "Укртранснафте" удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье. Впоследствии, 17 мая, в связи с необходимостью европейских партнеров дополнительного времени на проведение подготовительных мероприятий, оператор нефтетранспортной системы Украины второй раз вынужденно приостановил транзит, возобновив его 21 мая.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет пропускную способность на входе 114 млн тонн в год, на выходе - 56,3 млн тонн.