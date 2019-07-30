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Названы страны, где чаще всего задерживают и отменяют авиарейсы

31.07.2019 17:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Пассажиры чаще всего страдают от задержек и отмен авиарейсов в Китае, Германии и Греции, показало исследование организации по защите прав пассажиров AirHelp.

Для анализа были использованы данные по авиаперелетам за период с 31 марта по 15 июня 2019 года в 15 странах, которые были наиболее популярными среди российских путешественников летом прошлого года.

"Отмены или задержки рейсов наиболее вероятны в Китае: за рассмотренный период более 135 тыс. рейсов вылетели из аэропортов страны не вовремя, то есть почти каждый третий из более чем 390 тыс. рейсов был задержан как минимум на 15 минут или отменен. На втором месте — Германия (25% непунктуальных рейсов), на третьем — Греция (24%)", — сообщили в организации.

Как показал анализ, за исключением Греции, в южных странах, которые пользуются спросом у российских туристов как направления для пляжного отдыха, количество проблемных рейсов относительно не велико: 21% в Турции, почти 20% — в Италии, 17,5% — на Кипре, 16% — в Болгарии.

Реже всего опаздывали самолеты в Беларуси (6%), Молдове (9%) и Казахстане (12%).

"В России за рассмотренный период количество проблемных рейсов составило почти 10% от общего числа перелетов – всего было 12,5 тыс. задержек и отмен", — сообщили в организации.

Как уточняется, эти пассажиры пострадали от более чем трехчасовой задержки или отмены рейса, произошедшей по вине перевозчика. При этом речь идет только о перелетах между Россией и Евросоюзом, которые выполнялись авиакомпаниями, зарегистрированными в ЕС.

 
 
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Пассажиры чаще всего страдают от задержек и отмен авиарейсов в Китае, Германии и Греции, показало исследование организации по защите прав пассажиров AirHelp. Для...
 
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