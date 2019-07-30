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Президент Узбекистана Мирзиеев прибыл в Минск с официальным визитом
Источник материала: Интерфакс
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Беларусь, его самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск.
Как сообщило госагентство
Мирзиеев прибыл в Беларусь по приглашению белорусского президента Александра Лукашенко.
Пресс-служба президента Беларуси сообщала, что переговоры Мирзиеева с Лукашенко состоятся 1 августа. Основной темой переговоров будет укрепление экономических отношений.
Также ожидается, что лидеры двух стран посетят национальную промышленную выставку Узбекистана в Минске и парк высоких технологий Беларуси.
Как сообщалось, Лукашенко посетил Узбекистан с официальным визитом в сентябре 2018 года.
Товарооборот Беларуси с Узбекистаном является незначительным, на уровне 0,4% от общего объема товарооборота Беларуси. Основой белорусского экспорта в Узбекистан является продукция машиностроения и продукты питания. Импортирует Беларусь в основном хлопчатобумажную пряжу и хлопковое волокно.
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Беларусь, его самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск. Как сообщило госагентство...
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