Президент Узбекистана Мирзиеев прибыл в Минск с официальным визитом

Источник материала: Интерфакс

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Беларусь, его самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск.

Как сообщило госагентство БелТА , Мирзиеева у трапа встречали премьер-министр Беларуси Сергей Румас и министр иностранных дел Владимир Макей.

Мирзиеев прибыл в Беларусь по приглашению белорусского президента Александра Лукашенко.

Пресс-служба президента Беларуси сообщала, что переговоры Мирзиеева с Лукашенко состоятся 1 августа. Основной темой переговоров будет укрепление экономических отношений.

Также ожидается, что лидеры двух стран посетят национальную промышленную выставку Узбекистана в Минске и парк высоких технологий Беларуси.

Как сообщалось, Лукашенко посетил Узбекистан с официальным визитом в сентябре 2018 года.

Товарооборот Беларуси с Узбекистаном является незначительным, на уровне 0,4% от общего объема товарооборота Беларуси. Основой белорусского экспорта в Узбекистан является продукция машиностроения и продукты питания. Импортирует Беларусь в основном хлопчатобумажную пряжу и хлопковое волокно.