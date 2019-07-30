ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Узбекистана Мирзиеев прибыл в Минск с официальным визитом

31.07.2019 17:19 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Беларусь, его самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск.

Как сообщило госагентство БелТА, Мирзиеева у трапа встречали премьер-министр Беларуси Сергей Румас и министр иностранных дел Владимир Макей.

Мирзиеев прибыл в Беларусь по приглашению белорусского президента Александра Лукашенко.

Пресс-служба президента Беларуси сообщала, что переговоры Мирзиеева с Лукашенко состоятся 1 августа. Основной темой переговоров будет укрепление экономических отношений.

Также ожидается, что лидеры двух стран посетят национальную промышленную выставку Узбекистана в Минске и парк высоких технологий Беларуси.

Как сообщалось, Лукашенко посетил Узбекистан с официальным визитом в сентябре 2018 года.

Товарооборот Беларуси с Узбекистаном является незначительным,  на уровне 0,4% от общего объема товарооборота Беларуси. Основой белорусского экспорта в Узбекистан является продукция машиностроения и продукты питания. Импортирует Беларусь в основном хлопчатобумажную пряжу и хлопковое волокно.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Беларусь, его самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск. Как сообщило госагентство...
 
Новости дня
Новости разные
 
Золотую олимпийскую медаль Гришина за 68,7 тыс. долларов купил белорус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика