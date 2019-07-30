Жителей Вильнюса эвакуируют на учениях, имитирующих аварию на БелАЭС

Источник материала: Интерфакс

В столице Литвы Вильнюсе 5 сентября состоятся учения, имитирующие аварию на Белорусский АЭС (БелАЭС), предусмотрена эвакуация жителей.

По словам директора администрации Вильнюсского самоуправления Повиласа Подярскиса, рассматривается сценарий с распространением радиационного заражения в радиусе 50 км от АЭС - эта зона включает в себя и Вильнюс.

"Сценарий предусматривает имитацию, что определенную часть Вильнюса нужно эвакуировать, люди будут направляться на так называемые пункты санитарной обработки, пункт будет оборудован возле арена Siemens. Мы там выполним эту процедуру: переоденем людей, посадим их в автобусы и по улице Укмергес отправим в направлении Укмерге", - сообщил Подярскис.

Во время учений будет предпринята попытка оценить готовность группы муниципальных предприятий, других служб к соответствующим угрозам, будут имитироваться и кибернетические атаки. "Внесем перебои в работу государственных ведомств, посмотрим, как мы все готовы", - рассказал Подярскис.

По его оценке, национальные ведомства вяло готовятся к старту БелАЭС и вероятным инцидентам на ней.

Как сказал директор муниципальной администрации, уже сейчас самоуправление видит "большие дыры", то есть нехватку финансирования, оборудования, сотрудничества с другими ведомствами. В качестве примера он привел то, что в сценарии намечено, что "персонал гражданской обороны получает сведения о радиационном загрязнении". "Таких дежурных сотрудников правительство не финансирует, так что мы имитируем, что таковые как бы имеются, но их нет", - объяснил Подярскис.

Он говорит, что на случай попадания радиации в реку Нерис готовится план, как подавать воду из подземных источников воды, которые не связаны с бассейном Нерис. Однако он признает, что сейчас альтернатив еще нет.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области (это примерно в 50 км от Вильнюса и менее чем в 30 км от границы Литвы) по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Литовские власти утверждают, что БелАЭС строится с нарушением требований безопасности. Беларусь эти обвинения не признает.