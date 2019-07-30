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Trussardi намерен снова заявить о себе в модной индустрии

31.07.2019 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Trussardi намерен снова заявить о себе в модной индустрии

фото: street-fashion-guide.ru

Главная цель стратегии — восстановить глобальное присутствие марки в модной индустрии и усилить позиционирование, используя наследие итальянского дома Trussardi, основанного в 1911 году, в сегменте доступной роскоши.

Перезапуском итальянского модного дома займется команда, обладающая опытом и необходимыми навыками в области коммерческой, продуктовой и корпоративной реструктуризации, пишет «Коммерсантъ».

После покупки контрольного пакета акций Trussardi S. P. A. в феврале текущего года инвестиционный фонд QuattroR объявил имена новых топ-менеджеров.  При этом наследник семейного бизнеса, Томазо Труссарди, останется у руля. Сегодня он является председателем совета директоров Trussardi.

 
 
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Главная цель стратегии — восстановить глобальное присутствие марки в модной индустрии и усилить позиционирование, используя наследие итальянского дома Trussardi,...
 
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