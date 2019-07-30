Шестилетний мальчик упал с пятого этажа и выжил

При невыясненных обстоятельствах ребенок сегодня утром выпал из окна на улице Гагарина в Минске. Следственный комитет проводит проверку.

Инцидент произошел во время отсутствия дома взрослых, сообщили в СК.

По результатам медицинского осмотра, предварительно жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия.