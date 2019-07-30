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Шестилетний мальчик упал с пятого этажа и выжил
Источник материала: БДГ
При невыясненных обстоятельствах ребенок сегодня утром выпал из окна на улице Гагарина в Минске. Следственный комитет проводит проверку.
Инцидент произошел во время отсутствия дома взрослых,
По результатам медицинского осмотра, предварительно жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия.
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При невыясненных обстоятельствах ребенок сегодня утром выпал из окна на улице Гагарина в Минске. Следственный комитет проводит проверку.
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