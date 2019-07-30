В Англии создали «танколимузин» из двух БТР - покататься стоит 2000 долларов

Источник материала: Tut.by

В Великобритании создали «идеальный транспорт для выпускного» — TankLimo (танковый лимузин). Несмотря на название, к танку эта техника отношения не имеет — это собранные воедино два британских бронетранспортера, которые могут отвезти на вечеринку до 10 человек с комфортом (правда, относительным — транспорт все же армейский). Подобные средства передвижения доступны для приобретения и использования в стране. Об этом пишет Popular Mechanics.

«Танковый лимузин» сделан на базе бронетранспортеров британской армии FV432 — аналогах американских M113. Эти БТР производились с 1963 по 1980 год, всего было сделано 3000 штук. На сегодняшний день машина считается устаревшей для боевых частей, но используется в тыловых службах.

Разрезав два бронетраснспортера и сварив их части вместе, создатели TankLimo получили новый транспорт с дополнительным пространством в пассажирском салоне. «Лимузин» имеет 6,6 метра в длину и около 2,4 метра в ширину. Шестицилиндровый двигатель Rolls-Royce K60 мощностью 240 лошадиных сил разгоняет TankLimo до 35 миль в час (56 км/ч).

Вооружения «танковый лимузин» предсказуемо не несет, хотя сверху у него имеется башня (видимо, от устаревшего легкого танка FV101 Scorpion). Умельцы, собравшие машину, предлагают арендовать ее за 2000 долларов в день.