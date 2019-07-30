Евро рухнул. Стоит ли бежать покупать валюту и что будет с белорусским рублем в августе

Источник материала: Tut.by

За июль белорусский рубль укрепился по отношению ко всем основным валютам. Больше всего к нему ослаб евро — на 2,4%. Эксперты не исключают и дальнейшее развитие событий на валютном рынке по такому сценарию. FINANCE.TUT.BY узнал, что будет с курсами валют в августе.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«С евро нет никакой уверенности, что сейчас мы видим минимальную цену, что дальше он не будет падать»

Старший аналитик форекс-брокера «Альпари» Вадим Иосуб предполагает, что и в следующем месяце рубль будет укрепляться по отношению к валютной корзине. За июль белорус заметно окреп.

— Что касается внешнего фона для валютного, рынка основным фактором июля было ощутимое снижение евро к доллару. Евро/доллар за месяц снизился c 1,1380 до 1, 1150 или на 2%. Российский рубль оказался слабее выросшего доллара, но сильнее упавшего евро. Доллар к российскому рублю за месяц подорожал на 0,6%, а евро наоборот подешевел — на 1,5%, — рассказывает аналитик. — Белорусский рубль за месяц укрепился по отношению ко всем валютам, включая доллар, который во всем мире дорожал. Но выросший доллар снизился к белорусскому рублю меньше всего — на 0,4%. Российский рубль за месяц подешевел к белорусскому на 1%, а евро и вовсе рухнул на 2,4%. В результате к валютной корзине белорусский рубль укрепился на 1,1%.

По словам Вадима Иосуба, в следующем месяце может еще снизится и доллар, и российский рубль, но незначительно. А евро, скорее всего, продолжит падение.

— Говоря об августе, весьма вероятно дальнейшее снижение евро на мировых рынках, и это может сказаться на продолжении падения евро к белорусскому рублю. Думаю, что курс будет колебаться в коридоре 2,19 — 2,24. Доллар, если и снизится, то не сильно, останется вблизи текущих значений. Диапазон для доллара 2,01 — 2,05 белорусского рубля. Российский рубль тоже может немного снизится с текущих уровней. Диапазон для него 3,15 — 3,21 белорусского рубля за 100 российских, — прогнозирует аналитик.

Несмотря на то, что евро значительно подешевел за прошедший месяц, эксперт говорит, что "бежать и покупать эту валюту сейчас не стоит".

— На финансовые рынки не очень распространяются те представления, которые мы получили о товарах в магазине или на простом рынке. Обычно мы считаем, что если что-то подешевело, нужно покупать. На финансовом рынке эта логика не работает, потому что, если что-то подешевело, то может оно и дальше будет дешеветь. Покупать нужно при уверенности, что сейчас какой-то минимум цены и с него она будет расти, — поясняет Вадим Иосуб. — С евро нет никакой уверенности, что сейчас мы видим минимальную цену, что дальше он не будет падать. Поэтому смысла покупать нет.

«После некоторой просадки в начале августа курс белорусского рубля стабилизируется»

Дмитрий Лемаев, аналитик Forex Club считает, что белорусский рубль немного просядет в начале августа, но затем стабилизируется.

— Белорусская валюта в июле демонстрировала укрепление к валютной корзине, которое продлилось почти 4 недели подряд. Происходило оно в основном за счет снижения курсов евро и российского рубля, обновивших в конце июля минимумы с начала года, — поясняет эксперт. — Можно отметить, что всего с начала года доллар подешевел примерно на 6%, евро — более чем на 8%, а российский рубль подорожал на 3%. Тем не менее, в последние дни июля белорусский рубль начала дешеветь к доллару и евро, российский же рубль продолжил несколько сдавать позиции.

Дмитрий Лемаев говорит, что в начале августа можно ожидать, что российский рубль сможет несколько нарастить свои позиции по отношению к белорусской валюте за счет роста мировых цен на нефть, которые поддержаны опасениями по поводу обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

— Динамика же евро и доллара будет во многом определяться их движением на международном валютном рынке forex после решения ФРС США по ставке и сигналов относительно дальнейшей монетарной политики финансовых регуляторов США, — говорит аналитик. — Тем не менее, не исключено, что они также будут укрепляться по отношению к белорусскому рублю.

По словам эксперта, важным внутренним фактором для валютного рынка Беларуси станет следующее ежеквартальное заседание правления Национального банка страны по денежно-кредитной политике, которое запланировано на 7 августа.

— На предыдущем заседании было принято решение сохранить ставку без изменений. Также ЦБ заявил о том, что ожидает к концу текущего года стабилизацию инфляции в стране вблизи 5% в годовом выражении, — говорит аналитик. — Кроме того, 7 августа Беларусь начнет размещать суверенные облигации на рынках России и Китая. Можно ожидать, что после некоторой просадки в начале августа впоследствии курс белорусского рубля несколько стабилизируется к валютной корзине. В течение следующего месяца по отношению к доллару он будет двигаться в диапазоне 2,2−3 рубля, к евро — 2−2,5 рубля, к российскому рублю — в коридоре 3−3,5 белорусского рубля за 100 российских.