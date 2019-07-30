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Дежурная часть. Происшествия в Мстиславском районе с 22 по 29 июля 2019 года

31.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Гостеприимство — одна из лучших черт нашего народа. Однако к нам в дом заходят люди разные. Народная мудрость гласит: «Незваный гость хуже татарина». в этом убедился житель д. Рожево Р. К нему в дом на огонёк заглянул знакомый Д. Будучи в изрядном подпитии, он категорически отказался покидать чужое жилище.

Когда уговоры не помогли, в дело вмешалась милиция. На невежливого гостя был составлен протокол по ст. 17.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. За хулиганский поступок ему грозит штраф от 2 до 30 базовых величин.

Ещё один нежеланный визитёр нарушил покой гражданки Е., проживающей по ул. Ворошилова в г. Мстиславле. Когда она отказалась впустить в свой дом незнакомца, он стал ломиться в дверь. Прибывшие на место правоохранители не без труда, восстановили спокойствие. Гражданину предстоит отвечать сразу по двум статьям — 17.1 и 23.4 КоАП РБ. Он может получить штраф в размере от 2 до 50 базовых величин.

Быть взаимно вежливыми призывает всех нас этикет и нормы общественной морали. Однако далеко не все люди этому следуют. Так произошло в здании отделения почтовой связи аг. Андраны. Одна из клиенток посчитала оскорбление начальника ОПС лучшим способом выразить своё недовольство. За умышленное унижение чести и достоинства личности несдержанной женщине придётся заплатить штраф в размере до 20 базовых величин.

Дежурная часть. Происшествия в Мстиславском районе с 22 по 29 июля 2019 года

 

Фотография имеет иллюстративный характер.

Настоящая семейная драма разыгралась в аг. Копачи. Муж гражданки А. ежедневно закладывал за воротник, а в один из дней устроил в доме настоящий погром: крушил мебель, стучал в двери, а также поднял руку на свою жену. Прибывшие милиционеры составили протокол на скандалиста по ст. 9.1 ч.2 КоАП РБ. Буйному мужу придётся выплатить штраф до 10 базовых величин либо он может быть подвергнут аресту.

С 22 по 29 июля 2019 года зарегистрировано 50 заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К административной ответственности привлечён 21 человек.

 

 
 
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Гостеприимство — одна из лучших черт нашего народа. Однако к нам в дом заходят люди разные. Народная мудрость гласит: «Незваный гость хуже татарина». в этом...
 
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