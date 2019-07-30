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Остекление коттеджей: 5 мифов о современных трендах

31.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Остекление коттеджей: 5 мифов о современных трендах

Многие окружающие нас вещи кажутся привычными и порой сложно представить их иначе. Например, если окна, то прямоугольные и прозрачные. А дом и входная дверь — глухая цитадель, чтобы «враг не проник».

У хозяев этих коттеджей другое мнение о некоторых вещах и поэтому они подошли к обустройству своих домов нестандартно (с точки зрения определенных стереотипов). Как вам такие варианты?

Прозрачные входные двери в виде раздвижных порталов, веранды с окнами в пол, непривычные (модные) оттенки ламинации, тонировка стекол. Кажется чем-то необычным?

А сегодня это — популярные тренды в строительстве частных домов и квартир нестандартной планировки. Стильно-модно-молодежно! Подумываете о своем коттедже, планируете пристройку в виде веранды или делаете капитальный ремонт в доме? Хотите попробовать что-то необычное, но еще думаете («что скажут люди?», «а будет ли надежным?» «не как у всех»)?

Рассказываем о популярных на строительном рынке Беларуси тенденциях и попутно развеиваем наиболее «живучие» стереотипы о них.

5 МИФОВ ОБ ОСТЕКЛЕНИИ КОТТЕДЖЕЙ

№1: Окна в пол холодные

Остекление коттеджей: 5 мифов о современных трендах

Панорамное остекление все чаще можно заметить не только в архитектуре зданий банков и современных гостиниц, но и в строительстве коттеджей и загородных дач, а также квартир свободной планировки.

Бесспорно, большие окна смотрятся очень эффектно, при этом установить у себя такие готов не каждый. И частая причина тому — страх перед большими теплопотерями. Разбираемся.

К панорамным окнам действительно повышенные требования. Например, им нужен более мощный ПВХ-профиль и теплый стеклопакет. Поэтому лучше рассмотреть вариант ПВХ-профиля с увеличенной монтажной шириной, например, 5-камерный Salamander Streamline «А»-класса с монтажной шириной 76 мм.

В такой профиль поместится стеклопакет толщиной до 48 мм. Добавьте сюда 2 камеры плюс энергосберегающее стекло — и получатся окна с повышенными показателями по теплозащите (их параметры могут превышать 1,0 м²x°С/Вт). Еще одна мера — аргон в камерах стеклопакета для улучшения качества тепло-звукоизоляции (он эффективнее воздуха за счет более вязкой структуры).

! Французские окна и окна в пол актуальны для гостиных, веранд, лоджий, лучше не ставить их в спальне, где хочется уединиться и отдохнуть.

№2 Стеклянные двери кажутся ненадежными

Остекление коттеджей: 5 мифов о современных трендах

Входные двери должны быть прочными и теплыми. Без сомненья. А значит ли это, что они не могут быть прозрачными?

В последнее время очень популярны стеклянные раздвижные двери для выхода на балкон, задний двор или зимний сад. Приятно любоваться своим уютным двориком, цветами и природным ландшафтом в полный масштаб, и при этом иметь возможность сразу туда попасть.

Подумываете о таком варианте? Рекомендуем присмотреться к ПВХ-дверям с наклонно-сдвижной системой MACO SKB-SE. У таких дверей створки сделаны из прочного ПВХ-профиля, а все пространство заполнено стеклопакетом. У системы MACO SKB-SE створки раздвигаются в сторону, что позволяет экономить место. А также автоматически фиксируются в откинутом положении для режима проветривания, что обеспечивает комфорт в использовании.

Конструктив стеклопакета определяется исходя из потребностей: виды стекла, количество камер и формула. К примеру, может быть тонированное стекло в массе, утолщенное или мультифункциональное (энергосбережение + защита от солнца). Что важно: за счет прозрачности в помещение проникает больше света, а открытое пространство позволяет визуально расширить любой метраж комнаты.

ПВХ-профиль для дверей Salamander Streamline «А»-класса укреплен внутри замкнутым стальным армированием, имеет увеличенную толщину внешних стенок. Это позволяет говорить о повышенной прочности и надежности светопрозрачной конструкции. Благодаря стальному армированию в ПВХ-дверь можно без проблем установить двухстороннюю ручку и замок.

№ 3 Мода на ламинированные окна непостоянна, а белые всегда актуальны


Не секрет, что многие тренды приходят к нам из Европы, и мода на цветные пластиковые окна в том числе. Кстати, они составляют там наибольшую часть продаж, а оттенки и тона отличаются невероятным многообразием.

На белорусском рынке популярны как классические варианты ламинации, такие как махагон или золотой дуб, так и ультрамодные оттенки серого: серебряный, антрацит, черно-серый и другие.

Сложно подобрать цвет, сомневаетесь, что оттенок может выглядеть «как-то не концептуально»? В интернете можно найти много полезной информации на специализированных порталах и в журналах о строительстве, архитектуре и дизайне.

Ламинированные окна красиво гармонируют с фасадом дома и придают ему эксклюзивный облик, что выгодно отличает ваш дом на фоне других. На сайте компании «Окнаград» в разделе Оконный конфигуратор можно «собрать» ваше окно и визуально представить, как оно будет выглядеть в том или ином цвете.

№4: За стеклянными поверхностями сложно ухаживать


Да, красота требует жертв. К счастью, не ваших — сейчас эту роль самоотверженно приняли на себя современные гаджеты (а их придумано масса: от телескопических швабр с резиновым скребком, до роботов-мойщиков окон) и клининговые компании. Пол чистит пылесос, посуду моет посудомоечная машина, а белье — стиральная. Почему бы не доверить ваш дом еще одному полезному гаджету, ведь красота панорамных окон стоит этого! Так что здесь вопрос больше в вашем желании.

№ 5: Дорого стоит

Качественное остекление — удовольствие не из дешевых, при этом те же панорамные окна экономнее материалов, которые идут на строительство и отделку внешних стен. А кроме того, в июле вы можете сами сформировать цену изделий благодаря акции «Собери свою цену на окна», которую предлагают в компании Окнаград!

Остекление коттеджей: 5 мифов о современных трендах

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  • Скидка 30% на ПВХ-окна и двери в любой комплектации;
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Остекление коттеджей: 5 мифов о современных трендах

Акция Собери свою цену на окна, действует до 31 августа! Спешите воспользоваться выгодным предложением, чтобы заказать современное остекление и создать дом своей мечты!

Остекление коттеджей: 5 мифов о современных трендах

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Остекление коттеджей: 5 мифов о современных трендах

ОДО «МегаБлок-плюс», УНП 390518235

 
 
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