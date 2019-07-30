

Отключение электроэнергии произошло на некоторых улицах Минска, сообщили в филиале Минские кабельные сети РУП "Минскэнерго".

Отключение произошло сегодня в 14.45. Электроснабжение частично отсутствовало в домах, расположенных на Бетонном проезде, 3-м Загородном переулке, улицах Волоха, Лермонтова, Карла Либкнехта, Харьковской, Клары Цеткин, Розы Люксембург и проспекте Дзержинского.

На месте повреждения работали две оперативно-выездные бригады. На 16.30 всем потребителям восстановлено электроснабжение. Причина отключения - повреждение в высоковольтной электрической сети.