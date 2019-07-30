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Кольцо вместо «пластика». Как мы рассчитывались за товары платежным кольцом

31.07.2019 18:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси банки стали выпускать кольца, которыми можно расплатиться за товары и услуги. Работает новинка по такому же принципу, как и бесконтактная карточка или смартфон по технологии Samsung Pay — достаточно поднести к терминалу, чтобы провести платеж. Но обойдется кольцо дороже, чем другие способы безналичной оплаты. FINANCE.TUT.BY протестировал новинку.


Как это работает. Кольцо PayRing работает по аналогии с бесконтактной карточкой благодаря встроенному NFC-модулю особой компактной конфигурации, в него встроен чип. Чтобы совершить оплату с помощью платежного кольца, нужно будет поднести его к терминалу, который принимает бесконтактные платежи. Для оплаты не понадобятся ни карточка, ни смартфон.

— В первые минуты, когда помыла посуду, не снимая кольцо, было дискомфортно. Думала, а все ли хорошо с ним? Но кольцо работает без сбоев, — говорит операционный директор дивизиона розничного бизнеса Белагропромбанка Анна Свистунова, она уже третий месяц тестирует новинку.

Анна рассказывает, что платежное кольцо «не боится влаги, с ним можно заниматься спортом, в том числе плаванием».

— В выходные лично проверяла в водно-термальном комплексе — в бассейне и хамаме. Кольцо при этом не снимала. Царапин ли других повреждений на нем, как видите, нет, — демонстрирует кольцо Анна.

Вместе с Анной отправляемся в ближайшее кафе, здесь как раз установлен терминал, который можно проводить бесконтактные платежи.

— В Беларуси хорошее покрытие бесконтактного терминального оборудования. Надо еще постараться, чтобы найти терминал, где не удастся рассчитаться кольцом, который работает в принципе как бесконтактная карточка, — говорит специалист. — Не думаю, что будет большой проблемой и для регионов найти терминал, который поддерживает бесконтактную технологию.

Тем временем подходим к терминалу, чтобы рассчитаться за товар. «Оплата наличными или кольцом», — уточняет кассир. «Платежным кольцом», — уточняет Анна. Кассир не удивилась, видимо, не в первый раз сталкивается с платежным кольцом.

На терминале высветилась выставленная к оплате сумма, Анна подносит к нему кольцо, как мы делаем это с бесконтактной карточкой, и через несколько секунд срабатывает оплата. Пин-код вводить не пришлось, предусмотрен минимум в 20 рублей, при котором подтверждение платежа не требуется.


— Реакция на платежное кольцо разная. Некоторые кассиры и покупатели делают вид, что ничего не происходит, когда видят кольцо, а другие просят показать, говорят, что оплату телефоном уже встречали, а кольцом — нет. Но самая бурная реакция на кольцо была в одном из магазинов Эдинбурга, я ездила в этот город на конференцию. Там сбежалось несколько человек посмотреть на кольцо. Для меня было открытием реакция европейцев. Принято считать, что Европа продвинута в инновациях, но наша страна продвинута не менее, в некоторых моментах даже более.

Анна рассказывает, что за три месяца, которые она тестирует платежное кольцо, в оплате им отказали лишь один раз.

— В аптеке на кассе провизор сказала, что не знает такого способа оплаты. Я попросила ее посмотреть руководство кассира, там должно быть указано, что к оплате принимаются и иные форм-факторы, — вспоминает Анна. — Заметила, что кассиры более скрупулезно смотрят чек, когда оплачиваешь товары кольцом, чем при платеже карточкой. Читают, что одобрен платеж, потом только отдают товар.

К слову, если в случае с карточкой продавец сможет проверить, действительно ли она принадлежит плательщику, сверив указанные имя и фамилию, то в случае с кольцом сделать это проблематично. Дело в том, что вся информация о клиенте «спрятана» внутри, на самом кольце нет никаких опознавательных знаков, которые могут помочь идентифицировать его владельца. «Мы думали сначала выгравировать на кольце имя и фамилию пользователя, но позже отказались от такой идеи», — поясняет Анна.



Сколько стоит кольцо и почему через 5 лет придется покупать новое?

Кольцо обойдется в 300 рублей (дешевле приобрести его могут только некоторые владельцы премиальных карточек). «Это единовременный платеж, после которого кольцо остается в собственности у клиента. В отличие от той же банковской карточки», — уточняет Анна Свистунова.

Кольцо выпускают на 5 лет. После истечения этого времени пользоваться им как платежным средством не получится, оно перестанет работать, нужно будет заказывать новое. Проще говоря, перепрограммировать его, чтобы расплачиваться и дальше, не получиться. Нужно будет заказывать новое. «Но его по-прежнему можно будет использовать как украшение», — говорит Анна.


К слову, кольца выпускают гладкое и граненое в четырех цветах — черном, белом, синем и розовом. Размеры — от 16 до 24. При желании можно заказать кольцо «неходового» размера. К слову, изменить размер уже купленного кольца, проще говоря, «раскатать», не получится. «Только если на другой палец надеть», — улыбается Анна.

«Вот вам рука, сердце, а вот вам кольцо с доступом к зарплатному счету»

Специалист рассказывает, что кольцо можно выпустить и к карточке, которой клиент уже пользуются (как к зарплатной, так и к личной), и к новой.

— Это кольцо может быть выпущено в качестве второй основной карты или последующей. Интересное решение — выпуск кольца в качестве дополнительной карточки к своему счету на третье лицо. Основная карта выпускается на ваше имя, а дополнительная — на третье лицо. Как вариант — а почему не делать предложение руки и сердца с использованием платежного кольца? — улыбается Анна. — Обычного кольца уже недостаточно, уже не так интересно. Если даришь платежное кольцо, то можно сказать: «Вот вам рука, сердце, а вот вам кольцо с доступом к зарплатному счету.

Платежным кольцом можно рассчитываться как в стационарных магазинах, так и в интернете.

— Кольцо поддерживает весь перечень операций, как обычная бесконтактная карта. Можно рассчитываться также в интернете. Кольцо — это та же банковская карта, она имеет номер, срок действия, код для совершения операции в интернете. Поэтому кольцом можно в том числе оплачивать товары и услуги через мобильное приложение банка.

Кстати, пин-код, а также другие данные карточки, выдают при получении кольца в банковском отделении.

На кольцо предусмотрена гарантия до 12 месяцев. Но она не распространяется том числе на царапины, сколы, удары, вмятины. «Я достаточно жестко обращаюсь с платежным кольцом, плаваю с ним, мою посуду, хотя другие украшения обычно снимаю в таких случаях. Но платежное кольцо и сейчас выглядит хорошо, блестит, словно новое. Не знаю, что с ним нужно сделать, чтобы получить царапины, — говорит Анна.

 
 
 
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В Беларуси банки стали выпускать кольца, которыми можно расплатиться за товары и услуги. Работает новинка по такому же принципу, как и бесконтактная карточка или...
 
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