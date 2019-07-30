Белорусы предлагают обязать получателей алиментов на детей отчитываться, на что они тратят деньги

Источник материала: Tut.by

В интернете появилась петиция с предложением внести изменения в Кодекс о браке и семье и обязать родителей, получающих алименты на детей, отчитываться об их расходовании перед родителем, который их платит. Автор обращения адресовал его Палате представителей Нацсобрания. Правда, петицию пока никто не подписал.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Автор петиции объяснил причину ее создания тем, что «в настоящее время алименты, уплачиваемые одним из родителей, частично не достаются детям, которым они предназначены».

«В связи с чем мы предлагаем внести изменения в Кодекс о браке и семье, установив только безналичный порядок перечисления алиментов, а также обязать лицо, получающее алименты, расходовать их также только в форме безналичного расчета с последующим предоставлением подробного отчета о расходовании данных денежных средств родителю, обязанному уплачивать алименты», — написано в петиции.

Кроме того, ее составитель предлагает ограничить сумму алиментов, которую можно выдавать наличными, несколькими базовыми единицами. Он полагает, что такие меры уменьшат количество случаев злоупотребления доверием, а также послужат интересам ребенка.

Адвокат адвокатского бюро «Петрашевич и партнеры» Владислав Пехота считает, что в каких-то случаях подобное будет полезно, но злоупотреблять такими мерами не стоит.

— Сейчас законом такое не предусмотрено. Если суд постановил, что один из родителей должен выплачивать алименты на содержание детей, он определяет их размеры. Как они будут выплачиваться, определяется сторонами, — поясняет адвокат. — Если добровольно выплачивать бывший супруг или супруга не хочет, то исполнительный лист направляется в бухгалтерию по месту работы и алименты удерживаются из зарплаты. Мать или отец, которые получают алименты, если им удобно, могут сообщить реквизиты банковской карты, на которую будут поступать средства. Но обязать родителя рассчитываться только этой картой за покупки, предназначенные для ребенка, невозможно.

Владислав Пехота говорит, что прежде чем вносить изменения в закон о том, что родитель должен отчитываться о расходе алиментов, как предлагает автор петиции, нужно подумать, в какой форме это будет предоставляться. Сейчас обязать родителя давать такой отчет нельзя.

— На мой взгляд, идея двойственная. Для людей, у которых есть проблемы с доверием и сомнения по поводу того, действительно ли тратятся алименты на нужды ребенка, и если алименты на самом деле тратятся не на ребенка, она хороша. С другой стороны, для тех, кто действительно расходует эти деньги по назначению, это будет дополнительной проблемой: сохранять каждый чек, каждую бумажку, полный отчет давать, — рассуждает адвокат.



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Петиции на тему алиментов появляются в интернете уже не в первый раз. В конце января этого года собирали подписи за то, чтобы уменьшить размер алиментов на детей.

Такое предложение автор мотивировал тем, что сумма, которую выплачивает один родитель другому, зачастую значительно больше, чем нужна для обеспечения ребенка. Поэтому выходит, что на эти деньги живет не только сын или дочь, но и бывший супруг или супруга.

Напомним, размер алиментов в Беларуси составляет 25% — на одного ребенка, 33% — на двоих детей и 50% на троих и более детей от дохода живущего отдельно родителя. В определенных случаях размер алиментов может быть уменьшен судом.

«Как показывает практика, на содержание одного несовершеннолетнего ребенка достаточно около 300−400 рублей. Сейчас статьей 92 Кодекса о браке и семье для трудоспособных родителей установлен минимальный размер алиментов: в месяц он должен составлять не меньше 50% на одного ребенка, 75% на двух детей и 100% — на троих и больше детей бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. В связи с этим, чтобы осуществить защиту родителей, которые выплачивают алименты, предлагаем внести изменения в статью 92 Кодекса о браке и семье и определить максимальный размер алиментов, к примеру, 300−400 рублей, привязав сумму к бюджету прожиточного минимума в размере, скажем, 150 его процентам.

Это предложение поддержало 9 человек. В комментариях люди приводили довольно разумные доводы, почему стоит задуматься над мерами по защите родителей, которые платят алименты.

«Защите в равной степени подлежат граждане любой категории. Неважно, является ли человек родителем, который выплачивает алименты, или нет. Вы же не можете знать моральную подоплеку развода, кто именно виноват в этом печальном событии? Давайте представим гипотетическую ситуацию: жена была поймана на измене мужу. Вследствие чего они развелись. Естественно, ребенок остался с матерью. Предположим, что основным кормильцем в семье был муж. Отец выплачивает на 2 детей алименты в размере 33% от своей зарплаты. Для придания красок примеру: пусть этот отец будет работником IT сферы с официальной зарплатой 2000 долларов. То есть он будет платить 660 долларов алиментов ежемесячно», привел один из пользователей пример.

Дальше автор комментария допускает, что у жены появился сожитель.

«При наличии жилья и сильно не шикуя, в принципе, на эти алименты можно всем четверым благополучно жить. И даже если и бывшая жена, и ее сожитель работают, не верится как-то, что все 660 долларов идут исключительно на детей. И в результате у нас имеется муж, которому изменила жена, она продолжает за его счет жить со своим сожителем вплоть до совершеннолетия детей. Как-то несправедливо, не находите? Я согласен, что детей содержать нужно. Но в этой теме должно быть больше контроля.

В апреле на это обращение ответ дала Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

«Одним из ключевых моментов в подходах правового регулирования алиментных обязанностей в законодательстве Республики Беларусь является недопущение снижения уровня обеспеченности детей при расторжении брака по сравнению с уровнем обеспеченности самих родителей. Именно поэтому белорусский законодатель пошел по пути установления размера алиментов в процентном отношении к доходам одного из родителей, проживающего отдельно, — такой подход не апеллирует к конкретным суммам, в которые оценивается содержание ребенка, а исходит из возможностей отца или матери, проживающих отдельно, что соответствует принципу социальной справедливости. Таким образом, принимая во внимание изложенное, изменение существующих подходов по определению размера алиментов и введение на законодательном уровне их максимального размера не представляется обоснованным», — написала Людмила Макарина-Кибак в ответе.