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В КНДР снова прошли ракетные испытания. Южная Корея недовольна

31.07.2019 17:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Южная Корея созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

31 июля с территории Северной Кореи, в районе города Вонсон на восточном побережье, были осуществлены запуски нескольких баллистических ракет.

В КНДР снова прошли ракетные испытания. Южная Корея недовольна

В Республике Корея считают, что действия КНДР не помогают ослабить военную напряженность на полуострове и сохранить положительную динамику ведущихся переговоров. Южнокорейская сторона призвала прекратить пуски ракет.

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Новости мира. Южная Корея созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР,  сообщили в программе...
 
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Полымя
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