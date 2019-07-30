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В КНДР снова прошли ракетные испытания. Южная Корея недовольна
Источник материала: СТВ
Новости мира. Южная Корея созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
31 июля с территории Северной Кореи, в районе города Вонсон на восточном побережье, были осуществлены запуски нескольких баллистических ракет.
В Республике Корея считают, что действия КНДР не помогают ослабить военную напряженность на полуострове и сохранить положительную динамику ведущихся переговоров. Южнокорейская сторона призвала прекратить пуски ракет.
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Новости мира. Южная Корея созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР, сообщили в программе...
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