В КНДР снова прошли ракетные испытания. Южная Корея недовольна

Источник материала: СТВ

Новости мира. Южная Корея созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

31 июля с территории Северной Кореи, в районе города Вонсон на восточном побережье, были осуществлены запуски нескольких баллистических ракет.





В Республике Корея считают, что действия КНДР не помогают ослабить военную напряженность на полуострове и сохранить положительную динамику ведущихся переговоров. Южнокорейская сторона призвала прекратить пуски ракет.