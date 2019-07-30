Творческие коллективы из Волковыска «Уладары» и «Цвецень» выступили на Международном фестивале в Польше

Источник материала: Новости Волковыска

В минувшие выходные, в летнем амфитеатре гмины Грудэк, прошел один из самых примечательных в Польше праздников белорусской культуры – XX международный фестиваль «Сяброўская бяседа», на котором выступили десятки творческих коллективов и отдельных исполнителей из соседних местностей гмины и Беларуси.

В числе приглашенных артистов были и коллективы из Волковыска - народный ансамбль песни и танца «Цвецень» и народный ансамбль народной песни и музыки «Уладары».

















Белорусские песни и танцы, красивый белорусский язык, колоритные стилизованные костюмы, дружеское общение среди участников и гостей фестиваля были основой всего мероприятия.







